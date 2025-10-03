الأمم المتحدة: الحديث عن "منطقة آمنة" في غزة مهزلة

رام الله - دنيا الوطنوصفت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ما تروج له إسرائيل بشأن وجود "منطقة آمنة" في جنوب قطاع غزة بأنه "مهزلة"، مؤكدة أنه لا يوجد أي مكان يمكن للفلسطينيين اللجوء إليه بعيداً عن القصف.وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، جيمس إلدر، في مؤتمر صحفي بجنيف عبر اتصال مباشر من غزة: "فكرة المنطقة الآمنة في الجنوب ليست سوى وهم. القنابل تتساقط باستمرار ناشرة الرعب، والمدارس التي حددت كملاجئ مؤقتة تتحول إلى أنقاض، وحتى الخيام تُحرق بفعل الغارات الجوية بشكل منهجي"، مضيفاً أن تلك المناطق ليست سوى "أماكن للموت".وأشار إلدر إلى أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل خطير، موضحاً أن الأمهات والرضع يواجهون ظروفاً بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الأدوية واكتظاظ المستشفيات. وقال: "لم يكن وضع الأمهات وحديثي الولادة في غزة أسوأ مما هو عليه اليوم. في مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع، تغص الممرات بالنساء اللواتي وضعن للتو وسط نقص فادح في الرعاية الطبية".وتشهد غزة أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحرب المستمرة والحصار الإسرائيلي المفروض منذ أشهر، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية الواصلة إلى القطاع "غير كافية إطلاقاً" لتلبية الاحتياجات الأساسية.وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الحرب الدامية أودت حتى الآن بحياة أكثر من 66 ألف فلسطيني، فيما يستمر نزوح مئات الآلاف وسط غياب أي ممر آمن حقيقي.