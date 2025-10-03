مصر تبدأ إخلاء المناطق المهددة بفيضان النيل

رام الله - دنيا الوطنناشدت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية شمال مصر، اليوم الجمعة، المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلاء تلك الأراضي والمنازل المقامة عليها بشكل عاجل، في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وتزايد مخاطر الفيضانات.وقالت الرئاسة في بيان إن التدفق الكبير للمياه قد يؤدي إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمباني الواقعة على جوانب المجرى، مطالبة سكان القرى بتوخي الحذر، وتجنب أي أنشطة زراعية حالياً، وسرعة الإخلاء حفاظاً على سلامتهم.ويأتي التحذير عقب ساعات من تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، التي أكد فيها أن محافظتي المنوفية والبحيرة من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات فيضان النيل خلال شهر أكتوبر، الذي يشهد عادة معدلات تصريف مرتفعة قد تتجاوز المتوسط.وخلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس، أوضح مدبولي أن توقعات هذا الشهر تشير إلى ارتفاع غير مسبوق في كميات المياه، ما قد يؤدي إلى غمر بعض مناطق طرح النهر والعشش، مشدداً على أن تلك الأراضي تُعد جزءاً أساسياً من القطاع المائي للنيل، ما يجعلها عرضة لأي ارتفاع في المنسوب.كما حذّر رئيس الوزراء جميع المتعدين على أراضي طرح النهر، مؤكداً أن أي بقاء أو بناء عليها قد يشكل خطراً مباشراً خلال الفترة الحالية. وأعاد التأكيد على أن التصرفات الإثيوبية الأحادية في إدارة سد النهضة ساهمت في تفاقم الأوضاع المائية، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل السد لتفادي مخاطر مستقبلية على دول المصب.في المقابل، قلل الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، من احتمالية وقوع فيضانات واسعة النطاق، مؤكداً أن السد العالي قادر على تنظيم منسوب النيل وامتصاص كميات كبيرة من المياه، مع إمكانية تصريف الفائض عبر مفيض توشكى أو قناطر إدفينا وصولاً إلى البحر المتوسط. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تحذيرات الحكومة "مبررة" لمواجهة أي سيناريو محتمل قد يتسبب في غمر بعض المناطق المنخفضة بأراضي طرح النهر.ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه السودان أيضاً ارتفاعاً في مناسيب النيل وتداعيات فيضانات، حيث دعت وزارة الري السودانية السكان القاطنين على ضفاف النهر لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية أرواحهم وممتلكاتهم، بعد وصول بعض المحطات والأنهار إلى مستويات الفيضان.