مستوطنون يجبرون المواطنين على مغادرة أراضيهم في فرخة غرب سلفيت

رام الله - دنيا الوطن
أجبر مستوطنون، اليوم الجمعة، عشر عائلات على مغادرة أراضيهم الزراعية في قرية فرخة غرب سلفيت، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس قروي فرخة مصطفى حماد لـ"وفا"، إن المجلس القروي واللجنة الزراعية نظموا يوما تطوعيا مبكرا لقطف الزيتون، بعد أن أقدم المستوطنون منذ نحو أسبوع على تكسير أشجار الزيتون وسرقة ثمارها.

وأضاف أن الأهالي توجهوا إلى الأراضي الواقعة في الجهة الشمالية الغربية من القرية في مناطق "الصفحة" و"المنقاع" و"باطن الشامي"، لتفاجأوا بسرقة ثمار الزيتون ورعي الأغنام في أراضيهم.

وأشار حماد إلى أن المستوطنين حاولوا الاعتداء على الأهالي، ما أدى إلى إصابة شاب بكسر في أنفه جراء الاعتداء عليه بالضرب، نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت، قبل أن يتم إجبار أكثر من عشر عائلات على مغادرة أراضيهم بالقوة.

وفي سياق متصل، اندلعت النيران في أراضي المواطنين الزراعية على طريق المطوي الواصل بين مدينتي سلفيت وبروقين غربا، قرب مستوطنة "الراس"، ولم يعرف حتى اللحظة سبب اندلاعها.

