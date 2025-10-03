شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يعترض آخر سفينة من "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

رام الله - دنيا الوطن
اعترضت البحرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، السفينة "مارينيت"، آخر سفن أسطول الصمود العالمي، أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة، لتكمل بذلك سلسلة عمليات استيلاء استمرت 38 ساعة وشملت جميع سفن الأسطول الـ42.

وأظهر بث مباشر لحظة اقتراب الزوارق الحربية الإسرائيلية من السفينة وصعود الجنود إليها، وذلك على بعد نحو 42.5 ميلا بحريا من غزة (68 كلم). وقال المنظمون إن "مارينيت" واصلت الإبحار رغم التحذيرات، بعد أن صادرت قوات الاحتلال بقية السفن تباعاً.

وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن الأسطول، الذي يضم قرابة 50 سفينة تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين من أكثر من 45 دولة، انطلق بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات. ويعد هذا أول تحرك من نوعه بهذا الحجم، إذ شارك فيه 532 ناشطا مدنيا بينهم شخصيات برلمانية وأممية.

وخلال العملية، احتجزت إسرائيل أكثر من 450 ناشطا معظمهم من إيطاليا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، ما أثار موجة واسعة من الإدانات الدولية. وأعلنت إيطاليا أن النشطاء سيُرحّلون إلى عواصم أوروبية عبر رحلات مستأجرة مطلع الأسبوع المقبل، فيما أُفرج عن أربعة برلمانيين إيطاليين من المقرر عودتهم إلى روما.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها رحّلت بالفعل أربعة مواطنين إيطاليين من المشاركين في الأسطول، وتعمل حالياً على استكمال إجراءات ترحيل باقي النشطاء المحتجزين.

وفي موازاة ذلك، قالت حكومة قبرص إن أحد قوارب الأسطول، الذي كان يقل 21 أجنبيا، وصل إلى ميناء لارنكا "لأسباب إنسانية"، حيث جرى تسجيل ركابه وتقديم مساعدات أساسية لهم إلى جانب الدعم القنصلي.

وكانت منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية، قد دعت إلى حماية "أسطول الصمود"، فيما شددت الأمم المتحدة على أن أي اعتداء على سفن مدنية محمّلة بالمساعدات "أمر غير مقبول".

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان سوابق الاحتلال في اعتراض سفن مساعدات متجهة إلى غزة، وهو ما يصفه المنظمون بـ"القرصنة البحرية" التي تستهدف منع وصول الإمدادات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصر.

