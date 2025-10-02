المغرب: قتيلان ومئات الإصابات باحتجاجات "جيل زد"

رام الله - دنيا الوطنقتل شخصان برصاص قوات الأمن المغربية، فجر الخميس، خلال محاولتهما اقتحام ثكنة للدرك في بلدة القليعة جنوب البلاد، في أخطر حادث تشهده المملكة منذ انطلاق احتجاجات دعت إليها حركة "جيل زد 212".وأفادت السلطات المحلية في محافظة إنزكان بأن عناصر الدرك الملكي اضطروا إلى استخدام السلاح "في إطار الدفاع الشرعي عن النفس" بعد أن حاول محتجون الاستيلاء على الذخيرة والعتاد، وأضرموا النار في سيارة تابعة للدرك وجزء من مقر المركز. وأسفرت المواجهات أيضا عن إصابات لم يحدد عددها.وتواصلت الاحتجاجات في مدن عدة، حيث رصدت عمليات تخريب وإحراق سيارات للشرطة ووكالات مصرفية، فيما تحدثت وزارة الداخلية عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و23 متظاهرا بجروح متفاوتة.كما جرى توقيف أكثر من 400 شخص، بينهم من أُخلي سبيلهم بعد التحقق من هوياتهم.ورغم أن معظم المظاهرات التي نظمت، مساء الأربعاء، في مدن كبرى مثل الدار البيضاء وفاس وطنجة جرت بهدوء ورفعت شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، فإن مدنا أخرى شهدت انزلاقا إلى العنف.وأكدت حركة "جيل زد 212"، التي تقود الدعوات عبر منصات التواصل، على الطابع السلمي لتحركاتها، مجددة مطالبها بإصلاحات جذرية في الخدمات الاجتماعية، بينما شددت السلطات على مواصلة "ضبط النفس" من جهة، والتعامل "بحزم وصرامة" مع أعمال التخريب والعنف من جهة أخرى، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.