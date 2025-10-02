الصحة بغزة: الوصول إلى مستشفيات المدينة "شديد الخطورة"

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن الطواقم الطبية تواصل تقديم الرعاية فيما تبقى من مستشفيات عاملة في مدينة غزة رغم المخاطر التي تحيط بهم، وأكدت أن الوصول إلى المستشفيات بات "شديد الخطورة" في ظل القصف الإسرائيلي المستمر.وأضافت الوزارة، في بيان، أن "الطواقم الطبية في مدينة غزة لاتزال تواصل تقديم الرعاية الطبية فيما تبقى من مستشفيات عاملة وسط مخاطر صعبة تُحيط بهم". وحذرت من أن الوصول لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الحلو في مدينة غزة أصبح "خطيرا جدًا".وطالبت كافة الجهات المعنية "بالتدخل لحماية المؤسسات الصحية والطواقم الطبية وضمان الوصول الآمن"، فيما تشهد مدينة غزة عدوانا إسرائيليا متصاعدا، في ظل مساعي إسرائيل لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.ونفذجيش الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم عمليات تفجير ونسف لعشرات المنازل بالعربات المفخخة في أحياء الصبرة وتل الهوى جنوب المدينة، والشيخ رضوان والنصر شمال غربها، بالتزامن مع غارات جوية وإطلاق نار كثيف وقذائف مدفعية في محاور التوغل البري.وبدأ الاحتلال في 11 آب/ أغسطس الماضي، عدوانه على المدينة انطلاقا من حي الزيتون، في عملية أطلق عليها (عربات جدعون 2)، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.