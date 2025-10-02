شؤون فلسطينية

بذريعة الأعياد اليهودية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض إجراءات مشددة في القدس

بذريعة الأعياد اليهودية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض إجراءات مشددة في القدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة "عيد الغفران".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى وفي القدس القديمة، وأعاقت دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة.

 كما دعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الاقصى، الاثنين المقبل، بحجة الاحتفال "بعيد العرش" العبري.

وعمدت شرطة الاحتلال لتحويل المدينة إلى سجن كبير عبر إغلاق الشوارع بالمكعبات الإسمنتية ونشر المتاريس الحديدية، بهدف تسهيل مرور حافلات المستوطنين ومنع حركة تنقل المواطنين بين أحياء القدس.وكانت قوات الاحتلال أغلقت مساء أمس الأربعاء، استعدادا لـ"عيد الغفران"، عشرات الشوارع والطرق الحيوية في مدينة القدس المحتلة، بذريعة تأمين مسيرات المستوطنين للاحتفال بـ "عيد الغفران"، ما تسبب في شلل شبه كامل لحركة المواطنين، وتعطيل حياتهم اليومية.

ونشرت شرطة الاحتلال تعزيزات عسكرية مكثفة ونصبت حواجز في محيط البلدة القديمة، وبابي العامود والخليل، وأغلقت الطرق المؤدية إلى أحياء: سلوان، حي الثوري، والعيساوية، والطور، والشيخ جراح، والمصرارة، ووادي الجوز، بالتوازي مع نشر قوات خاصة عند بوابات المسجد الأقصى المبارك.

وتتسبب الإجراءات في عرقلة حركة المواطنين، ومنعهم من الوصول بحرية إلى أماكن عملهم ومراكز حياتهم، في الوقت الذي سُمح فيه للمستوطنين بالتجمع وإقامة طقوسهم الدينية داخل البلدة القديمة وخارجها.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية، لإغلاق الطرقات وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين في الصفة الغربية بما فيها القدس، ما يفاقم من معاناتهم اليومية، ويكشف عن ازدواجية المعايير في حرية العبادة والتنقل، حيث تُعطى التسهيلات الكاملة للمستوطنين، فيما يُحاصر المواطنون داخل مدنهم وقراهم وبلداتهم.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: الوصول إلى مستشفيات المدينة &quot;شديد الخطورة&quot;

الصحة بغزة: الوصول إلى مستشفيات المدينة "شديد الخطورة"

بذريعة الأعياد اليهودية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض إجراءات مشددة في القدس

بذريعة الأعياد اليهودية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض إجراءات مشددة في القدس

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

جوال تعلن عن أكثر من 130 موزعاً ونقطة بيع في قطاع غزة

جوال تعلن عن أكثر من 130 موزعاً ونقطة بيع في قطاع غزة

البحرية الإسرائيلية تعترض &quot;أسطول الصمود&quot; المتجه إلى غزة

البحرية الإسرائيلية تعترض "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

محادثات &quot;حساسة&quot; تجري حول خطة إنهاء الحرب في غزة وحماس تطلب تعديلات

محادثات "حساسة" تجري حول خطة إنهاء الحرب في غزة وحماس تطلب تعديلات

الجهاد الإسلامي: خطة ترامب لن تنجح ما لم تُعدّل وتضمن انسحاب الاحتلال

الجهاد الإسلامي: خطة ترامب لن تنجح ما لم تُعدّل وتضمن انسحاب الاحتلال

حماس تنفي صلتها بمعتقلين في ألمانيا

حماس تنفي صلتها بمعتقلين في ألمانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

جوال تعلن عن أكثر من 130 موزعاً ونقطة بيع في قطاع غزة

جوال تعلن عن أكثر من 130 موزعاً ونقطة بيع في قطاع غزة

مصطفى يطّلع على الخطط والجاهزية للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان

مصطفى يطّلع على الخطط والجاهزية للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان

(فرانس برس): هذا موقف حماس من خطة ترامب بشأن غزة

(فرانس برس): هذا موقف حماس من خطة ترامب بشأن غزة

غزة: ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 455 بينهم 151 طفلاً

غزة: ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 455 بينهم 151 طفلاً

الخليل: مستوطنون يقطعون أكثر من 300 شجرة زيتون ولوز معمرة في سعير

الخليل: مستوطنون يقطعون أكثر من 300 شجرة زيتون ولوز معمرة في سعير

(أكسيوس): تعديلات نتنياهو على خطة ترامب تربط الانسحاب من غزة بنزع سلاح (حماس)

(أكسيوس): تعديلات نتنياهو على خطة ترامب تربط الانسحاب من غزة بنزع سلاح (حماس)

الاحتلال يفرج عن 13 أسيراً من قطاع غزة

الاحتلال يفرج عن 13 أسيراً من قطاع غزة

&quot;الصحة&quot; بغزة: النساء بالقطاع محرومات من بروتوكولات الفحص المبكر وعلاج سرطان الثدي للعام الثاني

"الصحة" بغزة: النساء بالقطاع محرومات من بروتوكولات الفحص المبكر وعلاج سرطان الثدي للعام الثاني

منوعات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

عربي

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل

شهيدان وإصابة آخر بجروح في قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة جنوب لبنان

شهيدان وإصابة آخر بجروح في قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة جنوب لبنان

سوريا تمنع ترديد الأناشيد والشعارات في المدارس لحين اعتماد النشيد الرسمي

سوريا تمنع ترديد الأناشيد والشعارات في المدارس لحين اعتماد النشيد الرسمي