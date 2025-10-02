تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

رام الله - دنيا الوطنأكد الإعلامي التونسي توفيق مجيد خبر توقيف حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، خلال زيارتها الأخيرة للعاصمة الفرنسية باريس. وأوضح مجيد أن التوقيف تم استناداً إلى بلاغ يعود تاريخه إلى السنوات الأولى التي تلت الثورة التونسية، ما يضعها مجدداً في دائرة الملاحقة القانونية.وكشف مجيد عن تفاصيل مثيرة رافقت عملية التوقيف، مشيراً إلى أن شرطية فرنسية من أصول تونسية تعرفت عليها ووصفتها بـ"اللصة"، وهو ما دفع محامية حليمة بن علي لمقاضاة الشرطية بتهمة "التشهير" وعدم احترام واجب التحفظ المهني.وفي سياق الملاحقة، ذكّر مجيد بالحادثة المماثلة التي وقعت عام 2018 في إيطاليا، حيث أوقفت حليمة بن علي قبل أن يتم الإفراج عنها. وجاء الإفراج الإيطالي بناءً على طلب محاميها لعرض القضية على محكمة قاصرين، نظراً لأنها كانت دون سن الثامنة عشرة عند إدراجها في قائمة التفتيش.وعن الإجراءات المستقبلية، توقع الإعلامي أن السلطات الفرنسية لن تسلّمها للسلطات التونسية بسهولة، مرجحاً أن البت في طلب التسليم قد يستغرق بضعة أيام لاتخاذ القرار النهائي.ويأتي هذا التوقيف بالتزامن مع التقارير التي نشرتها صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، مؤكدةً توقيفها بناءً على طلب من تونس، في إطار الملاحقة المستمرة لعائلة وأقارب الرئيس الراحل المدرجين على قائمة التفتيش الدولية للإنتربول منذ أحداث عام 2011.