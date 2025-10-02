عربي

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا
زين العابدين بن علي - الرئيس التونسي السابق
رام الله - دنيا الوطن
أكد الإعلامي التونسي توفيق مجيد خبر توقيف حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، خلال زيارتها الأخيرة للعاصمة الفرنسية باريس. وأوضح مجيد أن التوقيف تم استناداً إلى بلاغ يعود تاريخه إلى السنوات الأولى التي تلت الثورة التونسية، ما يضعها مجدداً في دائرة الملاحقة القانونية.

وكشف مجيد عن تفاصيل مثيرة رافقت عملية التوقيف، مشيراً إلى أن شرطية فرنسية من أصول تونسية تعرفت عليها ووصفتها بـ"اللصة"، وهو ما دفع محامية حليمة بن علي لمقاضاة الشرطية بتهمة "التشهير" وعدم احترام واجب التحفظ المهني.

وفي سياق الملاحقة، ذكّر مجيد بالحادثة المماثلة التي وقعت عام 2018 في إيطاليا، حيث أوقفت حليمة بن علي قبل أن يتم الإفراج عنها. وجاء الإفراج الإيطالي بناءً على طلب محاميها لعرض القضية على محكمة قاصرين، نظراً لأنها كانت دون سن الثامنة عشرة عند إدراجها في قائمة التفتيش.

وعن الإجراءات المستقبلية، توقع الإعلامي أن السلطات الفرنسية لن تسلّمها للسلطات التونسية بسهولة، مرجحاً أن البت في طلب التسليم قد يستغرق بضعة أيام لاتخاذ القرار النهائي.

ويأتي هذا التوقيف بالتزامن مع التقارير التي نشرتها صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، مؤكدةً توقيفها بناءً على طلب من تونس، في إطار الملاحقة المستمرة لعائلة وأقارب الرئيس الراحل المدرجين على قائمة التفتيش الدولية للإنتربول منذ أحداث عام 2011.

أخبار ذات صلة

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل

شهيدان وإصابة آخر بجروح في قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة جنوب لبنان

شهيدان وإصابة آخر بجروح في قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة جنوب لبنان

إيران: حزب الله قادر على قلب الموازين في لبنان

إيران: حزب الله قادر على قلب الموازين في لبنان

سوريا تمنع ترديد الأناشيد والشعارات في المدارس لحين اعتماد النشيد الرسمي

سوريا تمنع ترديد الأناشيد والشعارات في المدارس لحين اعتماد النشيد الرسمي

المغرب: الداخلية تعلن تفاصيل التدخلات الأمنية بعد احتجاجات عنيفة في عدد من المناطق

المغرب: الداخلية تعلن تفاصيل التدخلات الأمنية بعد احتجاجات عنيفة في عدد من المناطق

رئيس &quot;النواب المصري&quot;: جرائم إسرائيل فاقت في بشاعتها كل الحدود

رئيس "النواب المصري": جرائم إسرائيل فاقت في بشاعتها كل الحدود

الحوثيون: سنفرض عقوبات على شركات نفط أميركية

الحوثيون: سنفرض عقوبات على شركات نفط أميركية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

جوال تعلن عن أكثر من 130 موزعاً ونقطة بيع في قطاع غزة

جوال تعلن عن أكثر من 130 موزعاً ونقطة بيع في قطاع غزة

مصطفى يطّلع على الخطط والجاهزية للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان

مصطفى يطّلع على الخطط والجاهزية للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان

(فرانس برس): هذا موقف حماس من خطة ترامب بشأن غزة

(فرانس برس): هذا موقف حماس من خطة ترامب بشأن غزة

غزة: ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 455 بينهم 151 طفلاً

غزة: ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 455 بينهم 151 طفلاً

الخليل: مستوطنون يقطعون أكثر من 300 شجرة زيتون ولوز معمرة في سعير

الخليل: مستوطنون يقطعون أكثر من 300 شجرة زيتون ولوز معمرة في سعير

(أكسيوس): تعديلات نتنياهو على خطة ترامب تربط الانسحاب من غزة بنزع سلاح (حماس)

(أكسيوس): تعديلات نتنياهو على خطة ترامب تربط الانسحاب من غزة بنزع سلاح (حماس)

الاحتلال يفرج عن 13 أسيراً من قطاع غزة

الاحتلال يفرج عن 13 أسيراً من قطاع غزة

&quot;الصحة&quot; بغزة: النساء بالقطاع محرومات من بروتوكولات الفحص المبكر وعلاج سرطان الثدي للعام الثاني

"الصحة" بغزة: النساء بالقطاع محرومات من بروتوكولات الفحص المبكر وعلاج سرطان الثدي للعام الثاني

منوعات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

عربي

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل

شهيدان وإصابة آخر بجروح في قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة جنوب لبنان

شهيدان وإصابة آخر بجروح في قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة جنوب لبنان

سوريا تمنع ترديد الأناشيد والشعارات في المدارس لحين اعتماد النشيد الرسمي

سوريا تمنع ترديد الأناشيد والشعارات في المدارس لحين اعتماد النشيد الرسمي