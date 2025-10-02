شؤون فلسطينية

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

توضيحية من غزة
رام الله - دنيا الوطن
صعّد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على قطاع غزة، حيث تركزت غاراته منذ الليلة الماضية على مدينة غزة ومناطق تجمع النازحين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 13 آخرين، صباح اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن في قصف من مسيرة للاحتلال على منطقة بوبع شرق منطقة حكر الجامع في دير البلح.
وفي مدينة غزة، استشهد طفل صباح اليوم بنيران مسيرة للاحتلال في منطقة أنصار بحي الرمال بالمدينة.

وفي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أصيب 8 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة للنازحين داخل حرم جامعة الأقصى في منطقة المواصي غرب المدينة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة أشقاء من عائلة النباهين، أثناء جمعهم الحطب شمال مخيم البريج وسط القطاع.

كما استشهد المواطن محمد أحمد ثابت وزوجته انجي نبيل عاشور في قصف من مسيرة للاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفجر جيش الاحتلال صباح اليوم، 4 عربات مفخخة في حيي الصبرة وتل الهوى جنوب مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية للمدينة واستهدفت شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

كما أغارات طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وسمع دوي انفجارات كبيرة، وسط استمرار العدوان في مختلف أنحاء القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد 85 مواطنا في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 مواطنا بينهم 151 طفلا.

الصحة بغزة: الوصول إلى مستشفيات المدينة &quot;شديد الخطورة&quot;

بذريعة الأعياد اليهودية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض إجراءات مشددة في القدس

جوال تعلن عن أكثر من 130 موزعاً ونقطة بيع في قطاع غزة

البحرية الإسرائيلية تعترض &quot;أسطول الصمود&quot; المتجه إلى غزة

محادثات &quot;حساسة&quot; تجري حول خطة إنهاء الحرب في غزة وحماس تطلب تعديلات

الجهاد الإسلامي: خطة ترامب لن تنجح ما لم تُعدّل وتضمن انسحاب الاحتلال

حماس تنفي صلتها بمعتقلين في ألمانيا

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

جوال تعلن عن أكثر من 130 موزعاً ونقطة بيع في قطاع غزة

مصطفى يطّلع على الخطط والجاهزية للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان

(فرانس برس): هذا موقف حماس من خطة ترامب بشأن غزة

غزة: ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 455 بينهم 151 طفلاً

الخليل: مستوطنون يقطعون أكثر من 300 شجرة زيتون ولوز معمرة في سعير

(أكسيوس): تعديلات نتنياهو على خطة ترامب تربط الانسحاب من غزة بنزع سلاح (حماس)

الاحتلال يفرج عن 13 أسيراً من قطاع غزة

&quot;الصحة&quot; بغزة: النساء بالقطاع محرومات من بروتوكولات الفحص المبكر وعلاج سرطان الثدي للعام الثاني

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل

شهيدان وإصابة آخر بجروح في قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة جنوب لبنان

سوريا تمنع ترديد الأناشيد والشعارات في المدارس لحين اعتماد النشيد الرسمي

