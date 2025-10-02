شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

صعّد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على قطاع غزة، حيث تركزت غاراته منذ الليلة الماضية على مدينة غزة ومناطق تجمع النازحين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.



واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 13 آخرين، صباح اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



كما استشهد مواطن في قصف من مسيرة للاحتلال على منطقة بوبع شرق منطقة حكر الجامع في دير البلح.

وفي مدينة غزة، استشهد طفل صباح اليوم بنيران مسيرة للاحتلال في منطقة أنصار بحي الرمال بالمدينة.



وفي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أصيب 8 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة للنازحين داخل حرم جامعة الأقصى في منطقة المواصي غرب المدينة.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة أشقاء من عائلة النباهين، أثناء جمعهم الحطب شمال مخيم البريج وسط القطاع.



كما استشهد المواطن محمد أحمد ثابت وزوجته انجي نبيل عاشور في قصف من مسيرة للاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وفجر جيش الاحتلال صباح اليوم، 4 عربات مفخخة في حيي الصبرة وتل الهوى جنوب مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية للمدينة واستهدفت شرق مخيم المغازي وسط القطاع.



كما أغارات طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وسمع دوي انفجارات كبيرة، وسط استمرار العدوان في مختلف أنحاء القطاع.



وكانت مصادر طبية قد أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد 85 مواطنا في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 مواطنا بينهم 151 طفلا.





رام الله - دنيا الوطن