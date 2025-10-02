عاجل

  • جرحى جراء استهداف قوات الاحتلال مواطنين شرقي حي الزيتون جنوب مدينة غزة

  • رئيس كولومبيا: أمرت بطرد أفراد البعثة الدبلوماسية لإسرائيل لارتكابها جريمة دولية باعتراض أسطول المساعدات لغزة

روسيا تعلن رفضها للاعتراف بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

روسيا تعلن رفضها للاعتراف بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
فاسيلي نيبينزيا - سفير روسيا لدى الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء أن بلاده لا تعترف بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. 

وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر الجاري، قال نيبينزيا: "سنعيش في واقعين متوازيين، إذ أن إعادة فرض العقوبات تعتبر حقيقة لدى البعض، بينما نحن لا نعترف بها".

وكانت دول أوروبية تمكنت مؤخرا من إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران وفق ما تسمى آلية الزناد لزيادة الضغوط على طهران على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي.

يذكر أن آلية الزناد هي إجراء يحق لأي من أطراف الاتفاق النووي الإيراني (الموقع في 2015) اللجوء إليه "في حال لم تف طهران بالتزاماتها".

ويعني تطبيق آلية الزناد فرض جميع العقوبات الأممية على إيران من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.

وترفض إيران تفعيل آلية الزناد وتعتبره إجراء "غير قانوني" يتعارض مع روح الاتفاق.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "أي لجوء إلى تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران "سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني".

