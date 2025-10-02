إدانة دولية واسعة لاعتراض إسرائيل "أسطول الصمود" في المياه الدولية

رام الله - دنيا الوطنواجه اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود إدانات وانتقادات واسعة من جهات أممية ودولية، وصفت العملية بأنها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.وقالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إن "اختطاف إسرائيل لنشطاء الأسطول غير قانوني"، معتبرة أن "العار يقع على الحكومات الغربية أولاً بسبب تواطئها".من جانبها، دعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى ضمان سلامة المشاركين في الأسطول وتوفير الحماية القنصلية لهم، فيما شددت الخارجية السويسرية على أن أي تدخل يجب أن يتوافق مع مبدأي "الضرورة والتناسب"، مع ضمان سلامة المتواجدين على متن السفن.وفي أنقرة، أدانت الخارجية التركية بشدة ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي" الذي شنته البحرية الإسرائيلية على الأسطول، بينما أكدت الخارجية الإسبانية أنها تتابع الوضع عن كثب وأن قنصلياتها في المنطقة في حالة تعبئة.بدورها، حثت الخارجية البلجيكية إسرائيل على احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون البحري، فيما اعتبرت الخارجية الأيرلندية أن الاعتراض "مثير للقلق" مؤكدة ضرورة معاملة المشاركين وفق القانون الدولي.وفي السياق نفسه، وصف عضو البرلمان الأوروبي بريندو بينيفاي اعتراض الأسطول بأنه "غير قانوني وعمل إجرامي"، مؤكداً أن المجتمع الدولي كان مطالباً بتوفير الحماية له. كما أعلن الاتحاد الإيطالي العام للعمل دعوته إلى إضراب عام يوم الجمعة المقبل احتجاجاً على اعتراض الأسطول.