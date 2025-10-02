إسبانيا تعتزم فتح تحقيقات ضد الشركات المتورطة في التعاون مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الإسبانية عزمها فتح تحقيقات مع الشركات التي تروّج داخل البلاد لمنتجات أو خدمات قادمة من إسرائيل، في خطوة تأتي عقب صدور مرسوم حكومي الأسبوع الماضي يمنع الترويج لتلك السلع.وأوضحت وزارة شؤون المستهلك الإسبانية أن هذا القرار يهدف إلى منع تحقيق مكاسب اقتصادية من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.ويأتي المرسوم كجزء من سلسلة إجراءات اتخذتها مدريد، تشمل أيضًا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في إطار جهود الحكومة لوقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ"الإبادة الجماعية في غزة".وقال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي في وقت سابق من هذا العام إن مكتبه سيستخدم "كل الموارد اللازمة" لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال.ومن بين الإجراءات المُتخذة، قيام المديرية العامة لشؤون المستهلك بالتحقيق مع الشركات التي تستغل الأعمال التجارية من الأراضي المحتلة، وفقا لما أوصت به المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، في تقريرها الصادر في يوليو/تموز 2025، حيث جاء التقرير تحت عنوان "حسابات الأرباح والخسائر ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني".وقال بوستيندوي "سنضمن ألا تكون حسابات أرباح وخسائر أي شركة عاملة في إسبانيا ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني"، مضيفا أنه سيضمن "تخلي أي شركة لها نشاط في إسبانيا عن جميع العمليات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، تحديثا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة، تقوم بأنشطة تثير "مخاوف بشأن حقوق الإنسان" في الضفة.من بين 158 شركة، هناك 138 شركة إسرائيلية، و20 شركة أجنبية، وتُعد إسبانيا ثاني أكبر دولة غير إسرائيلية من حيث الحضور في القائمة، بـ4 شركات تعمل في قطاع البنية التحتية، بعد الولايات المتحدة التي تضم 6 شركات.وتُعد إسبانيا من أشد المنتقدين في أوروبا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 66 ألف شهيد.