مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل

رام الله - دنيا الوطنجدّدت مصر، يوم الأربعاء، تأكيد دعمها الكامل لاستقرار السودان ووحدة أراضيه، مشددة على توافق المواقف بين البلدين، ورفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل.وجاء هذا الموقف خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.وأشار عبد العاطي إلى أن زيارته الثالثة لبورتسودان خلال عام واحد تُعد رسالة واضحة على وقوف مصر إلى جانب السودان في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً تضامن القاهرة الكامل مع الشعب السوداني، ودعمها لأمنه واستقراره وسيادة مؤسساته، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية.وشدد وزير الخارجية المصري على حرص بلاده على الانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني.من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، إن السودان ومصر سيمضيان معا من أجل معالجة كل الإشكالات التي أفرزتها الحرب، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.وأشاد سالم، بتعاطي مصر الحكيم مع قضايا السودان ودعمها المستمر للشعب السوداني.وذكر بيان الخارجية المصرية، أن عبد العاطي، بحث مع البرهان، ملف الأمن المائي، حيث أكد على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.وتأتي هذه الزيارة في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، بينما تعتبر أديس أبابا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق.