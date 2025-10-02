شهيدان وإصابة آخر بجروح في قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة جنوب لبنان

رام الله - دنيا الوطناستُشهد مواطنان لبنانيان وأصيب ثالث، اليوم الخميس، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لمركبة مدنية في جنوب لبنان.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية وقعت في منطقة الخردلي، وأدت إلى سقوط شهيدين ووقوع إصابة بين المدنيين، في تصعيد جديد من قبل الاحتلال على الأراضي اللبنانية.من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أنها تحققت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.