"الخارجية الإسبانية" تُشكّل وحدة خاصة لمراقبة هجوم إسرائيل على أسطول الصمود

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، مساء الأربعاء، عن إنشاء وحدة متابعة خاصة تابعة لها، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" قبالة سواحل غزة.ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (EFE)، فإن هذه الوحدة تشمل السفير الإسباني في تل أبيب، الذي كان قد استُدعي إلى مدريد مؤخرًا للتشاور، وسيضطلع بدور رئيسي في متابعة تطورات الموقف.وأشارت الوكالة إلى أن السفير أجرى اتصالات مع كل من وزارة الخارجية الإسرائيلية وبعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب لبحث تداعيات الهجوم على الأسطول.وذكرت المصادر، أن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو الحصول على معلومات حول المواطنين الإسبان المشاركين في الأسطول وضمان حمايتهم الدبلوماسية والقنصلية بالكامل.ولفتت إلى أن القنصليات الإسبانية في تل أبيب والقدس ونيقوسيا وُضعت في حالة تأهب أيضا.كما أكدت المصادر الدبلوماسية، أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أجرى اتصالات مع نظرائه في دول أخرى لديها مواطنين على متن سفن الأسطول، لا سيما تركيا وأيرلندا.من جانبها، وصفت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي يولاندا دياث، عبر حسابها في شركة التواصل الاجتماعي "بلو سكاي"، الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود بأنه "جريمة مخالفة للقانون الدولي".وطالبت دياث، الجانب الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين.ودعت الاتحاد الأوروبي إلى قطع علاقاته مع إسرائيل بشكل فوري.ومساء الأربعاء، أعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية.وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي بعض سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".بدورها، أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أنه تأكد اقتحام بحرية الاحتلال الإسرائيلي لبعض سفن الأسطول الذي يتكون من نحو 50 سفينة، يفصل بين بعضها بضعة أميال بحرية، وتصل المسافة الفاصلة بين سفن المقدمة وسفن المؤخرة نحو 20 ميلا، بحسب ناشطين مشاركين بالأسطول.