إسرائيل تعتقل 25 ناشطاً تركياً في أسطول الصمود

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة التركية في أسطول الصمود العالمي اعتقال قوات البحرية الإسرائيلية 25 ناشطا تركيا من سفن في الأسطول، بعد استيلائها عليها بشكل غير قانوني.وفي بيان صادر عن الهيئة، قالت إن أسطول الصمود العالمي المدني والسلمي الذي ينقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعرض لـ"اقتحام غير قانوني" من القوات الإسرائيلية في المياه الدولية.وأضاف البيان أن البحرية الإسرائيلية اقتحمت 15 سفينة في الأسطول، كما اعتقلت 25 ناشطا تركيا من عدة سفن مشاركة، مثل "سيريوس"، و"ألما"، و"سبيكتري"، و"هيوغ آي"، و"دير ياسين آي"، و"غراندي بلو".