إيران: حزب الله قادر على قلب الموازين في لبنان

إيران: حزب الله قادر على قلب الموازين في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الأربعاء، إن حزب الله في لبنان يمتلك القدرة على "قلب الموازين"، مؤكداً أن عدم تحركه حالياً يعود إلى حرصه على الالتزام بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وجاءت تصريحات لاريجاني بعد زيارته بيروت في 27 سبتمبر الماضي للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين بغارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية. وخلال الزيارة، التقى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في عين التينة، مؤكداً أن حزب الله لا يحتاج إلى أي دعم خارجي من أجل التسلح.

وأضاف لاريجاني أن "الأميركيين لا يحق لهم أن يصطفوا كقضاة على الشعب اللبناني"، في إشارة إلى تصريحات المبعوث الأميركي توم براك حول حصول حزب الله على مساعدات مالية بملايين الدولارات، واصفاً كلام براك بأنه نابع من الغضب.

وأكد لاريجاني على أهمية التوافق بين المسؤولين اللبنانيين لإيجاد حلول للقضايا الداخلية، مشدداً على أن طهران تتشاور دائماً مع لبنان في جميع الشؤون. كما أكد أن إيران مستعدة لكل السيناريوهات في حال أي هجوم إسرائيلي محتمل، قائلاً: "إن تصرف الإسرائيليين بتهور فسيتلقون درساً قوياً".

وتأتي هذه التصريحات في ظل التوترات الداخلية في لبنان، بعد تحدي حزب الله لقرار الحكومة بإقامة فعالية في محيط صخرة الروشة في 25 سبتمبر، أُضيئت خلالها صور لقادة الحزب. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في أغسطس الماضي خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وهو مطلب دافعت عنه الولايات المتحدة.

يُذكر أن اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 نوفمبر 2024، نص على حصر السلاح بيد الدولة، بعد مواجهات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف قيادات الحزب، وأثرت على نفوذه السياسي في البلاد.

