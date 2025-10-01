عربي

سوريا تمنع ترديد الأناشيد والشعارات في المدارس لحين اعتماد النشيد الرسمي

رام الله - دنيا الوطن
بعد انتشار فيديوهات لطلاب يرددون أناشيد دينية في مدارس سورية، أعلنت وزارة التربية والتعليم تحركها لإقرار ضوابط صارمة على هذه الممارسات.

وأصدرت الوزارة تعميماً جديداً يمنع بشكل كامل ترديد أي شعارات أو أناشيد في المدارس العامة والخاصة، على جميع المراحل التعليمية، حتى يتم اعتماد النشيد الوطني الرسمي للجمهورية العربية السورية والشعار المعتمد للوزارة وفق القوانين والأصول الدستورية.

وجّهت الوزارة هذا التعميم إلى مديري التربية والتعليم في جميع المحافظات، مشددة على الالتزام الكامل به ومطالبة بإبلاغها عن أي مخالفات.

ويأتي هذا القرار ضمن مداولات المجلس الأعلى للتربية، ويشمل أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر الماضي.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء مؤقت، وسيظل ساري المفعول إلى أن يتم اعتماد النشيد والشعار الرسميين بشكل رسمي وفق القوانين المعمول بها.

