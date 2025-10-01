شؤون فلسطينية

البحرية الإسرائيلية تعترض "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

رام الله - دنيا الوطن
أفاد أسطول الصمود العالمي، الأربعاء، بأن سفنه تتعرض لاعتراض غير قانوني من البحرية الإسرائيلية، مع تعطيل أجهزة الملاحة والاتصالات على متنها، مؤكداً صعود عناصر عسكرية إلى بعض السفن.

وقال الأسطول في بيان إن هذه التطورات تأتي بعد تهديدات إسرائيلية بإيقاف السفن ومصادرتها إذا واصلت رحلتها باتجاه غزة، مؤكداً أن محاولات الترهيب شملت إرسال رسائل عبر الراديو.

وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان سابق، أن البحرية طالبت السفن بتغيير مسارها، مشيرة إلى أنها تقترب من "منطقة قتال نشطة" وتخترق "حصاراً بحرياً قانونياً"، مع عرضها نقل المساعدات عبر قنوات آمنة إلى القطاع.

وأشار الأسطول إلى أنه رصد أكثر من 20 سفينة مجهولة الهوية على بعد 3 أميال بحرية من موقعه، متوقعاً اعتراض البحرية له، مشيراً إلى قيام سفينتين حربيتين إسرائيليتين بإجراء مناورات قرب اثنين من القوارب المدنية، هما "ألما" و"سيرياس".

وأكد منظمو الرحلة تعرض أجهزة الملاحة والاتصالات لتعطيل، ووصفوا الأمر بأنه "هجوم إلكتروني"، محذرين من أن هذه الأعمال العدائية تعرض نحو 500 مدنياً من أكثر من 40 دولة لمخاطر كبيرة.

ويضم الأسطول أكثر من 40 قارباً مدنياً، بما في ذلك برلمانيون ومحامون ونشطاء مثل الناشطة السويدية جريتا ثونبرغ، ويهدف إلى إيصال الغذاء والدواء إلى غزة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007.

وكان الأسطول قد تعرض في الأيام الماضية لهجمات من طائرات مسيرة ألقَت قنابل صوتية ومسحوقاً مثيراً للحكة، دون وقوع إصابات، في حين لم تعلق إسرائيل على تلك الهجمات، لكنها أكدت التزامها بالحفاظ على الحصار البحري.

كما شاركت البحرية الإيطالية والإسبانية في مرافقة الأسطول لمساعدته في حال حدوث طارئ، إلا أنهما انسحبتا عند وصول الأسطول لمسافة 150 ميلاً بحرياً من غزة لأسباب أمنية، بينما تواصلت المراقبة عبر طائرات تركية مسيرة.

ودعت كل من إيطاليا واليونان إسرائيل إلى تجنب أي استخدام للعنف ضد الناشطين، وعرضت على الأسطول تسليم المساعدات عبر الكنيسة الكاثوليكية كحل بديل، إلا أن الأسطول رفض الاقتراح.

ويأتي هذا الأسطول ضمن محاولات متكررة للناشطين لإيصال مساعدات إلى غزة عبر البحر، سبق أن أسفرت إحداها في 2010 عن مقتل 9 نشطاء بعد اعتراض القوات الإسرائيلية سفناً تحمل نحو 700 ناشط من 50 دولة.

