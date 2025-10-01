شؤون فلسطينية

محادثات "حساسة" تجري حول خطة إنهاء الحرب في غزة وحماس تطلب تعديلات

رام الله - دنيا الوطن
أفاد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن واشنطن تجري محادثات حساسة ومتواصلة بشأن خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن المهلة المحددة لرد حركة حماس لا تزال سارية.

وفي الوقت نفسه، كشف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقش اليوم، عبر اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاصيل الخطة، مؤكداً دعم قطر لجهود إحلال السلام، وثقته في قدرة الدول المعنية على التوصل إلى تسوية عادلة تحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتحمي حقوق الشعب الفلسطيني.

وكان ترامب قد منح حركة حماس مهلة بين ثلاثة وأربعة أيام للرد على المقترح، محذراً من "مصير قاتم" في حال عدم الالتزام، فيما بدأ المسؤولون الفلسطينيون دراسة المقترح، مع توقع استمرار المناقشات لعدة أيام.

ومن جهتها، طلبت حماس عبر الوسطاء القطريين والمصريين توضيح بعض بنود الخطة، مؤكدة حقها في إدخال تعديلات شريطة أن يسمح بها أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أكدت الحركة على ضرورة إدارة غزة عبر لجنة فلسطينية دون تدخل دولي، ووقف الحرب نهائياً، مع وضع جدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية، والتفريق بين السلاح الدفاعي والهجومي وفق الشرائع الدولية.

وتنص الخطة الأميركية على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع، وجعل غزة منطقة خالية من السلاح تحت إدارة لجنة فلسطينية تضم خبراء دوليين، مع استمرار الترتيبات الأمنية، إلا أن نتنياهو أصر على بقاء قواته في معظم مناطق القطاع بعد إطلاق سراح الأسرى، ورفض إقامة دولة فلسطينية، رغم أن خطة ترامب لم تغلق هذا الباب بشكل كامل.

