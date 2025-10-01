الجهاد الإسلامي: خطة ترامب لن تنجح ما لم تُعدّل وتضمن انسحاب الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة تفتقر إلى الأسس التي تضمن نجاحها، مؤكداً أنها تحمل ملامح "صفقة القرن" ولكن بواجهة جديدة.وأوضح الهندي، في تصريحات للتلفزيون العربي، أن الخطة تبدأ بتجريم المقاومة الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع مشروع التحرر الوطني، مشدداً على أن أي مبادرة سلام يجب أن تتضمن اعترافاً بالمقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني.وطالب بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مقترح ترامب، خصوصاً في ما يتعلق بجدولة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وربطه بملف تبادل الأسرى، مع تقديم ضمانات مكتوبة وواضحة بشأن وقف العدوان على غزة.وأشار القيادي في الجهاد الإسلامي إلى أن غياب هذه التعديلات سيجعل الخطة مصيرها الفشل، لافتاً إلى أن المقاومة لا يمكن أن تقبل بأي ترتيبات لا توفر حماية سياسية وأمنية للشعب الفلسطيني.وتجدر الإشارة إلى أن خطة ترامب تضمنت بنوداً عدة، أبرزها إعادة إعمار غزة بتمويل دولي، وإقامة حكومة انتقالية مؤقتة عبر لجنة فلسطينية "تكنوقراطية" غير سياسية، بإشراف مجلس دولي يقوده ترامب وعدد من القادة، إضافة إلى نشر قوة دولية لمتابعة الأمن ونزع سلاح الفصائل.