حماس تنفي صلتها بمعتقلين في ألمانيا

رام الله - دنيا الوطننفت حركة "حماس"، الأربعاء، أي صلة لها بالأشخاص الذين أعلنت السلطات الألمانية اعتقالهم في برلين، مشددة على أن المزاعم التي تربطها بالموقوفين "لا أساس لها من الصحة".وقالت الحركة في بيان إن ما يُتداول بشأن انتماء المعتقلين إليها "يهدف إلى تشويه صورتها والتأثير على التضامن الشعبي الألماني مع الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن نشاطها يقتصر على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين فقط.وكان الادعاء العام الألماني قد أعلن توقيف ثلاثة أشخاص في العاصمة برلين، بشبهة التحضير "لأعمال عنف خطيرة" لصالح حركة حماس. وأوضحت النيابة أن المشتبه بهم سعوا منذ صيف 2025 للحصول على أسلحة نارية وذخائر، تمهيدًا لاستخدامها في هجمات تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا.وخلال عمليات المداهمة، عثرت الشرطة على بندقية هجومية من طراز "إيه كيه–47"، وعدة مسدسات، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة. ووفق النيابة، فإن بين المعتقلين مواطنَين ألمانيَين، إضافة إلى شخص وُلد في لبنان، لم تُحسم جنسيته بشكل رسمي بعد.ومن المقرر أن يمثل الموقوفون الثلاثة أمام قاضي التحقيق يوم الخميس، للنظر في طلب الادعاء بوضعهم قيد الحجز الاحتياطي.تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل ألمانيا منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 وما تلاه من حرب دامية في قطاع غزة، حيث تشير دراسات رسمية إلى أن اليهود في البلاد باتوا يشعرون بزيادة مستويات العداء و"العزلة المجتمعية".ورغم تعليق برلين جزئيًا صادراتها العسكرية إلى إسرائيل بسبب حرب غزة، إلا أن الحكومة الألمانية تؤكد التزامها بدعم أمن إسرائيل، إذ شدد المستشار فريدريش ميرتس مؤخرًا على ضرورة ضمان أن يعيش اليهود في ألمانيا بأمان ومن دون خوف.