رئيس "النواب المصري": جرائم إسرائيل فاقت في بشاعتها كل الحدود

حنفي جبالي
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الجرائم الإسرائيلية فاقت في بشاعتها كل الحدود، وأعادت العالم إلى مشاهد "الغاب والظلام"، لتجعل من المنطقة ساحة ملتهبة على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، عقب تلاوة قراري الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض دور الانعقاد الخامس، ودعوة المجلس للانعقاد مجددًا.

وأوضح جبالي أن المنطقة تمر بمرحلة فارقة تتصاعد فيها التحديات، وفي القلب منها "الغطرسة الإسرائيلية التي تهدر بلا خجل القانون الدولي وتغتال القيم الإنسانية"، مشددًا على أن هذه الممارسات الممنهجة "لم تعد مقصورة على فلسطين وحدها، بل امتدت آثارها إلى دول عربية شقيقة، كان آخرها العدوان الغادر على دولة قطر".

وأضاف أن "مصر ستظل ثابتة في دعم الحقوق العربية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، ورفض أي محاولة لتهجيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الدفاع عن سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها".

وأكد رئيس مجلس النواب المصري أن بلاده ماضية في جهودها مع الدول العربية والإسلامية، ومع الولايات المتحدة الأميركية وسائر الشركاء الدوليين، "لوضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية دون قيود، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، والإعداد لمرحلة إعادة إعمار القطاع"، مشيرًا إلى أن ذلك يمهد لتكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين، بما يحقق وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار دولة فلسطينية مستقلة.

