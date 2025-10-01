عاجل

شؤون فلسطينية

مصطفى يطّلع على الخطط والجاهزية للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان

رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو، وطاقم الوزارة، للاطلاع على تحديثات الخطط وجاهزية العمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، خاصة إزالة الركام وتوفير الإيواء المؤقت، بالإضافة إلى إنجازات الوزارة في الضفة الغربية والمشاريع القائمة.

وأكد مصطفى جهوزية الحكومة للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان من خلال الوزارات المختلفة، وبدء تنفيذ الخطط المعدة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق وتوفير الإيواء المؤقت، وعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة فور وقف العدوان؛ لحشد التمويل لتنفيذ 56 برنامجا تشمل حوالي 3500 مشروع ضمن خطة الحكومة لإعادة الإعمار التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء كافة.

كما أكد رئيس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بالإشراف على مشاريع إستراتيجية يجري العمل عليها لتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل، إلى جانب الاستمرار في الأعمال اليومية المعتادة.

من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة التزام الوزارة بكوادرها ومهندسيها وموظفيها بتنفيذ سياسات الحكومة وخططها، والعمل يداً بيد على تعزيز صمود شعبنا وتطوير البنية التحتية، وبناء مؤسسات قوية قادرة على تلبية احتياجاته، رغم كل التحديات والمعيقات.

وقدم طاقم الوزارة عرضًا تضمن تحديد 10 مواقع لتخزين الركام وتوريده بعد إزالته وفتح الطرق لتسهيل حركة المواطنين وإقامة مراكز الإيواء والخدمات في قطاع غزة، وتوفير ما لا يقل عن 350,000 وحدة سكنية مؤقتة في 294 موقعا جرى تحديدها بمساحة إجمالية 14,659 دونمًا، وحصر المباني العامة وتقييمها وإمكانية توفير مقرات حكومية مؤقتة إلى حين إنشاء مبانيها الدائمة خلال مرحلة إعادة الإعمار، مع الإشارة إلى أن لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان 238 موظفا في قطاع غزة يشاركون في عمليات حصر الأضرار وخطط وتحضيرات لإعادة الإعمار، إلى جانب طواقم فنية أخرى من شركاء محليين ودوليين.

وعلى صعيد الضفة الغربية، فقد تم إنجاز 54 مشروعًا في قطاع الطرق خلال عام بقيمة 66 مليون شيكل تغطي 28 كيلومترا، فيما يجري العمل على تنفيذ 18 مشروعا بقيمة 60 مليون شيكل تغطي 17.5 كيلومتر من الطرق، بالإضافة إلى 10 مشاريع قيد التعاقد بقيمة 12.3 مليون شيكل.

كما تم إنجاز 17 مشروعا للمباني العامة بقيمة 74 مليون شيكل، ويجري العمل على تنفيذ ثمانية مشاريع بقيمة 33.5 مليون شيكل، بالإضافة إلى برنامج تعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستعمار، إذ تم تقديم الدعم لأكثر من 120 حالة من خلال توفير مواد بناء لترميم المساكن، بما في ذلك كهوف في المناطق النائية.

وقدم رئيس الوزراء الشكر والامتنان لكل الطواقم على الجهد المبذول في ظل الوضع الاستثنائي الذي نمر به، خاصة من خلال لجنة الطوارئ لمحافظات شمال الضفة الغربية في ظل ما حدث من عدوان الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات.

