قصف إسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (فرانس برس) عن مسؤول فلسطيني وصفته بالمقرب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، ومن بينها نزع السلاح ومغادرة مقاتليها.

وكشف المسؤول الفلسطيني للوكالة أن الحركة "تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب مثل نزع السلاح، وإبعاد كوادر من حماس والفصائل".

وأشار المسؤول إلى أن "المشاورات مكثفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج ومع الوسطاء"، موضحا أن أربعة لقاءات عقدت الاثنين في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين في حضور مسؤولين أتراك.

وذكر أن حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار"، مثلما حدث في آذار/ مارس الماضي.

وكانت قطر أعلنت أن محادثات ستجري مساء الثلاثاء في الدوحة مع حماس وتركيا ومصر، لمناقشة خطة الرئيس الأميركي.

وتنص خطة ترامب التي كشف عنها الاثنين ووافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وتتألف من 20 بندا منها أيضا نزع سلاح حركة (حماس) وخروج مقاتليها من القطاع الى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتنسحب إسرائيل تدريجيا من القطاع بموجب الخطة، إلا أنها تحتفظ "بحزام أمني".

وأفاد مصدر ثان مطلع قريب من المفاوضات في الدوحة لـ (فرانس برس)، عن وجود "رأيين في حماس: الأول يؤيد الموافقة غير المشروطة على الخطة، ووقف إطلاق النار على أن يتولى الوسطاء ضمان تنفيذ إسرائيل للخطة، والثاني يشير إلى تحفظات كبيرة على بنود مهمة منها رفض عملية نزع السلاح وإبعاد أي مواطن إلى الخارج".

وتابع أن هذا الطرح "يؤيد الموافقة المشروطة مع إيضاحات (...) حتى لا يتم إعطاء شرعية لاحتلال قطاع غزة وتجريم المقاومة".

وأكد المصدر القريب من (حماس): "لا قرار نهائيا بعد في حماس حتى الآن"، مضيفا أن الحركة "تحتاج ليومين أو ثلاثة أيام على الأغلب، وستصدر بيانا رسميا عن موقفها وتبلغ الوسطاء به".

والثلاثاء، توعد ترامب حركة (حماس) بمصير قاتم، وأمهلها ثلاثة أو أربعة أيام للرد على خطته.

