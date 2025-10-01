شؤون فلسطينية

غزة: ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 455 بينهم 151 طفلاً

غزة: ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 455 بينهم 151 طفلاً
غزة تواجه مجاعة كارثية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، وفاة شخصين، أحدهما طفل، بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة، لترتفع حصيلة الوفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية إلى 455، من بينها 151 طفلا.

وبحسب الوزارة، فمنذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 177 حالة وفاة، من بينها 36 طفلا، حتى تاريخه.

هذا وتتعامل المستشفيات في قطاع غزة مع مئات من مختلف الأعمار ممن أصابهم الجوع الحاد وسوء التغذية، إذ إنهم في حالات إجهاد حادة.

وأشارت إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديها أسرّة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا قد أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5,500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل، وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.

أخبار ذات صلة

مصطفى يطّلع على الخطط والجاهزية للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان

مصطفى يطّلع على الخطط والجاهزية للعمل في قطاع غزة فور وقف العدوان

(فرانس برس): هذا موقف حماس من خطة ترامب بشأن غزة

(فرانس برس): هذا موقف حماس من خطة ترامب بشأن غزة

غزة: ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 455 بينهم 151 طفلاً

غزة: ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 455 بينهم 151 طفلاً

رئيس وزراء قطر: قضايا بخطة ترامب بشأن غزة &quot;تحتاج لتوضيح وتفاوض&quot;

رئيس وزراء قطر: قضايا بخطة ترامب بشأن غزة "تحتاج لتوضيح وتفاوض"

ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز أسرى من قطاع غزة في سجون الاحتلال

ردود جديدة بشأن أماكن احتجاز أسرى من قطاع غزة في سجون الاحتلال

الخليل: مستوطنون يقطعون أكثر من 300 شجرة زيتون ولوز معمرة في سعير

الخليل: مستوطنون يقطعون أكثر من 300 شجرة زيتون ولوز معمرة في سعير

(أكسيوس): تعديلات نتنياهو على خطة ترامب تربط الانسحاب من غزة بنزع سلاح (حماس)

(أكسيوس): تعديلات نتنياهو على خطة ترامب تربط الانسحاب من غزة بنزع سلاح (حماس)

الاحتلال يفرج عن 13 أسيراً من قطاع غزة

الاحتلال يفرج عن 13 أسيراً من قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يقطعون أكثر من 300 شجرة زيتون ولوز معمرة في سعير

الخليل: مستوطنون يقطعون أكثر من 300 شجرة زيتون ولوز معمرة في سعير

الصحة تطلق فعاليات &quot;أكتوبر الوردي&quot; للتوعية بسرطان الثدي

الصحة تطلق فعاليات "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي

الاحتلال يقتحم مركز مدينة جنين ويطلق الرصاص الحي

الاحتلال يقتحم مركز مدينة جنين ويطلق الرصاص الحي

41عضوًا بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون برفع القيود عن جواز السفر الفلسطيني وإعادة التأشيرات الإنسانية

41عضوًا بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون برفع القيود عن جواز السفر الفلسطيني وإعادة التأشيرات الإنسانية

الكونغرس يجرّ الولايات المتحدة إلى شلل في الحكومة الفدرالية بعد فشل التوصل لاتفاق تمويل

الكونغرس يجرّ الولايات المتحدة إلى شلل في الحكومة الفدرالية بعد فشل التوصل لاتفاق تمويل

أسطول الصمود: الفرقاطة الإيطالية ستوجه تنبيهاً قبل الوصول إلى &quot;منطقة حرجة&quot; قبالة غزة

أسطول الصمود: الفرقاطة الإيطالية ستوجه تنبيهاً قبل الوصول إلى "منطقة حرجة" قبالة غزة

فرنسا: لم يعد لحماس أي مبرر لرفض خطة إنهاء حرب غزة

فرنسا: لم يعد لحماس أي مبرر لرفض خطة إنهاء حرب غزة

مصادر: حماس تميل إلى قبول خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

مصادر: حماس تميل إلى قبول خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

منوعات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

عربي

رئيس &quot;النواب المصري&quot;: جرائم إسرائيل فاقت في بشاعتها كل الحدود

رئيس "النواب المصري": جرائم إسرائيل فاقت في بشاعتها كل الحدود

الحوثيون: سنفرض عقوبات على شركات نفط أميركية

الحوثيون: سنفرض عقوبات على شركات نفط أميركية

تونس: وقفة داعمة لأسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة

تونس: وقفة داعمة لأسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة

وزير الإعلام السوري: الاتفاق الأمني مع إسرائيل لا يعني تطبيع العلاقات

وزير الإعلام السوري: الاتفاق الأمني مع إسرائيل لا يعني تطبيع العلاقات