الحوثيون: سنفرض عقوبات على شركات نفط أميركية

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن أن الجماعة تعتزم فرض عقوبات على عدد من شركات النفط الأميركية الكبرى، من بينها "إكسون موبيل" و"شيفرون"، في تصعيد جديد ضمن توتراتها مع واشنطن.وقال "مركز تنسيق العمليات الإنسانية"، ومقره صنعاء -أمس الثلاثاء- إنه أدرج 13 شركة أميركية و9 تنفيذيين وسفينتين على قائمة عقوبات.وقال المركز الذي تأسس العام الماضي للتنسيق بين القوات التابعة للحوثيين وشركات النقل البحري التجارية، إن العقوبات تأتي ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الحوثيين هذا العام.وجاءت العقوبات الأميركية على الرغم من اتفاق هدنة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت فيه الجماعة اليمنية على وقف مهاجمة السفن المرتبطة بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن.