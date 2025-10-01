عربي

تونس: وقفة داعمة لأسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة

رام الله - دنيا الوطن
نظم تونسيون، وقفة تضامنية بالعاصمة، مساء الثلاثاء، تعبيراً عن دعمهم لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة.

الوقفة التي جرت أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، جاءت بدعوة من جمعية "أنصار فلسطين" بتونس (مستقلة)، وشارك فيها العشرات.

وفي كلمة على هامش الوقفة، قالت جواهر شنة وهي من منظمي أسطول الصمود المغاربي وعضو بجمعية "أنصار فلسطين"، إن هذه الفعالية تهدف لدعم الأسطول الذي "يقوم بمعركة بطولية في البحر الأبيض المتوسط من أجل كسر الحصار عن غزة".

وأضافت: "نحن مرابطون الليلة أمام المسرح البلدي بالعاصمة لأننا نتوقع أن تعترض القوات الاسرائيلية سفن أسطول الصمود، وسنتابعهم عبر بث مباشر من داخل السفن"، داعية التونسيين للالتحاق بهذا التجمع لمساندة المشاركين في الأسطول.

وتابعت: "ساعات قليلة ويدخل أسطول الصمود المنطقة الحمراء وسلامة المشاركين تهمنا".

كما دعت منظمات دولية، بينها "العفو"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

والثلاثاء أيضا، ذكرت (هيئة البث الإسرائيلية) الرسمية أن أكثر من 50 سفينة تابعة للأسطول اقتربت من سواحل غزة، وإن إسرائيل تواصل استعداداتها لاعتراضها.

وسبق أن مارست إسرائيل، أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

