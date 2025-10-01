وزير الإعلام السوري: الاتفاق الأمني مع إسرائيل لا يعني تطبيع العلاقات

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن ما يُعرف بـ"الاتفاق الأمني" بين دمشق وتل أبيب يختلف كليًا عن مسار تطبيع العلاقات، موضحًا أن إسرائيل اعتبرت اتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974 "ملغى".وفي مقابلة مع شبكة (العربية نت) ، كشف المصطفى أن سوريا خاضت ثلاث جولات من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لكنه أشار إلى أن الضربات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية عقدت المشهد وأضعفت فرص التقدم.وبشأن الأوضاع في محافظة السويداء جنوبي البلاد، أوضح الوزير أن شيخ عقل الدروز حكمت الهجري ما زال يتبنى مواقف متشددة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة السورية تعمل على تعويض المتضررين جراء الصراع بين العشائر والدروز.وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في وقت سابق، أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة جعلت الحديث عن تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب أمراً بالغ الصعوبة.