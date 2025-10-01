الخليل: مستوطنون يقطعون أكثر من 300 شجرة زيتون ولوز معمرة في سعير

رام الله - دنيا الوطنأقدم مستوطنون، اليوم الأربعاء، على قطع أكثر من200 شجرة زيتون معمرة وأكثر من100 شجرة من اللوزيات المثمرة في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل.وأفاد المواطن عيسى محمد شلالدة لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن مجموعات من مستوطنتي (أصفر) و(كودوفيم) المقامتان على أراضي البلدة قامت بقص وتقطيع الأشجار بواسطة مناشير كهربائية في منطقة "أم البطم" بوادي سعير، ما أدى إلى إتلافها بالكامل. تعود ملكية الأشجار له ولشقيقه عزات.ويذكر أن المستوطنين من المستوطنتين ذاتهما أحرقت الشهر الماضي عشرات الدونمات المزروعة بالكرمة والزيتون واللوزيات، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تهدف إلى تهجير الأهالي من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.