البنتاغون يعلن بدء خفض القوات الأمريكية في العراق

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي سيباشر خفض قواته في العراق، في خطوة وصفتها بأنها تعكس "نجاحًا مشتركًا" في مواجهة تنظيم "داعش".  

ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل دقيقة بشأن عدد الجنود الذين سيتم سحبهم أو حجم القوات التي ستواصل البقاء هناك.

وفي نهاية آب/ أغسطس، أشارت مصادر أمنية إلى أن بعض القوات الأمريكية ستغادر قواعد في العراق، من بينها قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد. ومن المتوقع أن يبقى عدد محدود من الجنود في أدوار استشارية وتدريبية.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا المجاورة. وبدأت الحملة العسكرية بعد أن سيطر التنظيم على مساحات واسعة من البلدين عام 2014. ورغم هزيمته عسكريا، لا يزال مقاتلوه نشطين ويواصلون شن هجمات.

ويأتي هذا التقليص ضمن اتفاق مسبق بين بغداد وواشنطن يقضي بانسحاب جزئي من بعض المواقع بحلول نهاية سبتمبر وقبل نحو عام، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد توجيه وجودها العسكري في العراق نحو شراكة أمنية، مؤكدة أن الأمر لا يمثل انسحابا كاملا للقوات.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود نحو 2500 جندي أمريكي في العراق، بينما قالت مصادر عراقية إن العدد يتجاوز 3000 جندي. أما في سوريا، فذكر البنتاغون أن نحو 700 جندي أمريكي ما زالوا متمركزين هناك.

