  • شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين محيط المستشفى الأمريكي بالقرب من مدخل الزوايدة وسط قطاع غزة

مئات القتلى الجرحى في زلزال مدمر يضرب الفلبين

مئات القتلى الجرحى في زلزال مدمر يضرب الفلبين
طريق سريع رئيسي بمقاطعة سيبو، في 1 أكتوبر 2025 بعد زلزال بقوة 6.9 درجات في وسط الفلبين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الفلبينية، صباح اليوم الأربعاء، سقوط 60 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى جراء زلزال عنيف ضرب مساء الثلاثاء وسط الأرخبيل، بقوة 6,9 درجات، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا.

وقال نائب رئيس مكتب الدفاع المدني، رافاييليتو أليخاندرو للصحفيين في مانيلا: "نتلقى عددا متزايدا من التقارير عن وجود ضحايا، لذا فإنّ الوضع متقلب للغاية. تلقينا تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 60 شخصا في هذا الزلزال".

وتسارعت في الفلبين عمليات البحث عن ناجين عقب الزلزال المدمر، في كارثة جديدة تأتي في وقت لم يتعاف فيه الأرخبيل بعد من تداعيات العواصف المدمرة التي ضربته قبل أيام.

ألمانيا توافق على صادرات عسكرية لإسرائيل رغم تعليقها جزئياً

مئات القتلى الجرحى في زلزال مدمر يضرب الفلبين

عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تحميل

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على تعيين ديفيد زيني رئيسا جديداً لـ(شاباك)

ألمانيا: دوي انفجارات بميونيخ والشرطة تؤكد عدم وجود خطر

إيران تؤكد رفضها الاستسلام وسط الضغوط الدولية

ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل إهانة للولايات المتحدة

الأمم المتحدة تدعو طالبان لإعادة تشغيل الإنترنت بعد انقطاع شامل في أفغانستان

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

الخليل: مستوطنون يقطعون أكثر من 300 شجرة زيتون ولوز معمرة في سعير

أسطول الصمود: الفرقاطة الإيطالية ستوجه تنبيهاً قبل الوصول إلى &quot;منطقة حرجة&quot; قبالة غزة

فرنسا: لم يعد لحماس أي مبرر لرفض خطة إنهاء حرب غزة

مصادر: حماس تميل إلى قبول خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

وثيقة بريطانية تكشف عن ملياردير مصري ضمن الهيئة الانتقالية الحاكمة لغزة بعد الحرب

الرئيس يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

الأونروا: تعليم الأطفال يجب أن يكون جزءًا من أي اتفاق لإنهاء حرب غزة

(فتح): نرحب بالجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف الحرب على غزة

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

البنتاغون يعلن بدء خفض القوات الأمريكية في العراق

سد النهضة: خبير يحذر مصر والسودان من كارثة مائية

الحوثيون يعلنون إنهاء الهدنة مع الولايات المتحدة

الرئيس اللبناني يرحب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

