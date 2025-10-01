مئات القتلى الجرحى في زلزال مدمر يضرب الفلبين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الفلبينية، صباح اليوم الأربعاء، سقوط 60 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى جراء زلزال عنيف ضرب مساء الثلاثاء وسط الأرخبيل، بقوة 6,9 درجات، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا.وقال نائب رئيس مكتب الدفاع المدني، رافاييليتو أليخاندرو للصحفيين في مانيلا: "نتلقى عددا متزايدا من التقارير عن وجود ضحايا، لذا فإنّ الوضع متقلب للغاية. تلقينا تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 60 شخصا في هذا الزلزال".وتسارعت في الفلبين عمليات البحث عن ناجين عقب الزلزال المدمر، في كارثة جديدة تأتي في وقت لم يتعاف فيه الأرخبيل بعد من تداعيات العواصف المدمرة التي ضربته قبل أيام.