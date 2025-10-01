الصحة تطلق فعاليات "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، فعاليات شهر "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي، تحت شعار: "فحصكِ المبكر حياة لكِ ولعائلتكِ"، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن المرض ورفع معدلات الوقاية والتشخيص المبكر.وأكدت الوزارة أن سرطان الثدي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في مختلف دول العالم، مشيرةً إلى أن الوضع في فلسطين لا يختلف عن بقية البلدان، إذ يحتل المرض المرتبة الأولى بين الأورام التي تصيب النساء.وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد جرى خلال عام 2024 إجراء 5501 فحص ماموغرام في الضفة الغربية، أظهرت النتائج أن 2184 حالة كانت غير طبيعية، أي ما نسبته39.7% من مجمل الحالات. أما فحوصات تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية فقد بلغت2529 فحصًا، تبين أن1680 حالة منها غير طبيعية بنسبة 66.4%.وأوضحت الوزارة أن جميع الخدمات الصحية المتعلقة بسرطان الثدي من فحوصات وتشخيص وعلاج تقدم بشكل مجاني في كافة مديرياتها.وفي قطاع غزة، أوضحت وزارة الصحة أن سرطان الثدي يمثل نحو 30% من إصابات السرطان بين النساء، بمعدل 29 حالة لكل 100 ألف سيدة، غير أن العدوان الإسرائيلي المستمر أدى إلى غياب المراكز المتخصصة للتشخيص والعلاج بعد تدمير مستشفى الصداقة التركي نهاية عام 2023، ما تسبب في توقف الخدمات وانتقالها مؤقتًا إلى مستشفى غزة الأوروبي، الذي خرج بدوره عن الخدمة لاحقًا. كما يعاني المرضى، وخاصة مرضى السرطان، من نقص حاد في الأدوية نتيجة الحصار والحرب.