ألمانيا: دوي انفجارات بميونيخ والشرطة تؤكد عدم وجود خطر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الأربعاء، أنه لا وجود لخطر مباشر يهدد الجمهور في مدينة ميونيخ، وذلك بعد انتشار أمني كثيف في أحد الشوارع الرئيسية إثر دوي أصوات انفجارات وإطلاق نار.وقال متحدث باسم الشرطة المحلية في تصريحات لوسائل الإعلام إن "العمليات الأمنية والإطفاء لا تزال جارية"، مؤكدا أن الطريق مغلق على نطاق واسع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث.بدورها، نقلت صحيفة بيلد الألمانية أن سكان المنطقة سمعوا عدة انفجارات، تلاها إطلاق نار، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثة في موقع الحادث، بالإضافة إلى شخص آخر مصاب بطلق ناري.ولم تتضح بعد ملابسات الحادث أو دوافعه، فيما قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق، مطالبة المواطنين بـ"تجنب المنطقة واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية".ويأتي هذا الحادث في وقت تستقبل فيه ميونيخ مئات الآلاف من الزوار ضمن فعاليات مهرجان أكتوبر/تشرين الأول فست الشهير.