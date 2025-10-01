41عضوًا بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون برفع القيود عن جواز السفر الفلسطيني وإعادة التأشيرات الإنسانية

رام الله - دنيا الوطنوجّه 41 عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، أعربوا فيها عن قلقهم البالغ إزاء قرارات وزارة الخارجية الأخيرة المتعلقة بتقييد التأشيرات للفلسطينيين، مطالبين برفع الحظر المفروض على جواز السفر الفلسطيني.وجاء في الرسالة أن أعضاء المجلس يطالبون بتفسير قرار الوزارة الصادر الشهر الماضي، الذي علّق إصدار التأشيرات الطبية والإنسانية المؤقتة للمدنيين في غزة ممن يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، بمن فيهم الأطفال المصابون بإصابات وحالات حرجة تهدد حياتهم.كما أعرب المشرعون عن استيائهم من القرار غير المسبوق برفض منح تأشيرات غير المهاجرين لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، مطالبين الوزارة بالعودة الفورية إلى إصدار هذه التأشيرات، ولا سيما الإنسانية منها، لإنقاذ الأرواح، واستئناف منح تأشيرات غير المهاجرين للفلسطينيين المؤهلين.وأكد أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم ضرورة مضاعفة الجهود الأميركية لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، مشددين على أن قرارات من هذا النوع تضر بالمدنيين الأبرياء وتزيد من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.