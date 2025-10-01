الكونغرس يجرّ الولايات المتحدة إلى شلل في الحكومة الفدرالية بعد فشل التوصل لاتفاق تمويل

رام الله - دنيا الوطندخلت الحكومة الأميركية، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، في حالة شلل فدرالي كامل إثر فشل الكونغرس في إقرار قانون تمويل مؤقت للدوائر الحكومية، بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول دون تمرير ميزانية جديدة.رفض مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الثلاثاء، مشروع قانون تمويل مؤقت تقدّمت به الغالبية الجمهورية، حيث لم يستطع تأمين الأصوات الـ 60 اللازمة لتمريره، ليُعلن بذلك بدء الإغلاق الرسمي للحكومة الفدرالية. ويترتّب على هذا الإغلاق تجميد العديد من الأنشطة غير الأساسية للحكومة، وحرمان مئات الآلاف من الموظفين المدنيين من رواتبهم مؤقتًا، وتعطيل بعض خدمات شبكة الأمان الاجتماعي والمشروعات ذات الطابع الإداري.يُذكر أن هذا الإغلاق هو الخامس عشر من نوعه في الولايات المتحدة منذ عام 1981، وهو الأول منذ نحو سبع سنوات، في حين شهدت الولايات المتحدة أطول فترة إغلاق في تاريخها استمرت 35 يوما.