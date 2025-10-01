تشويش وسفن مجهولة ومسيّرات.. أسطول الصمود يقترب من غزة

رام الله - دنيا الوطنقال أسطول الصمود، اليوم الأربعاء، إن سفنا مجهولة اقتربت من عدة قوارب تابعة له، بعضها كان يبحر من دون أضواء.وأعلن الأسطول الذي يسعى لإيصال مساعدات لقطاع غزة أن السفن غادرت، وأن المشاركين نفذوا إجراءات أمنية تحسبا لاعتراض محتمل.وكان أسطول الصمود كشف في وقت سابق عن تزايد نشاط الطائرات المسيرة فوقه مع اقترابه من وجهته. وقال في منشور على (تليغرام): "دخلنا الآن منطقة الخطر الشديد، وهي المنطقة التي تعرضت فيها أساطيل سابقة للهجوم أو الاعتراض".كما كشفت (هيئة البث الإسرائيلية) عن استعداد فرقة كوماندوز من الجيش الإسرائيلي للتعامل مع الأسطول.وستكون الخطوة المرتقبة بمثابة تكرار لسيناريو السفينتين مادلين وحنظلة، اللتين ارتكبت إسرائيل بحقهما قرصنة في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز الماضيين، على التوالي.ومنذ أيام تبحر عشرات السفن نحو غزة، محملة بمساعدات إنسانية، ولا سيما مستلزمات طبية، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي. وعلى متن هذه السفن يوجد أكثر من 500 متضامن مدني من 40 دولة من عدة قارات.