شهداء وإصابات في سلسلة غارات للاحتلال على غزة واستهدافات تطال منازل ومدارس النازحين

رام الله - دنيا الوطناستشهد 14 مواطنًا وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية بأن سبعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة أبو كميل في حي الدرج شرق مدينة غزة، فيما استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون إثر استهداف مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.وفي تطور آخر، أضرمت قوات الاحتلال النيران في مبانٍ بمحيط الجامعة الإسلامية جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على المخيم الجديد شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.إلى ذلك، أظهرت حصيلة الصحة أن شهر أيلول/سبتمبر 2025 وحده شهد ارتقاء 2106 شهداء في قطاع غزة، توزعوا على النحو الآتي: شمال القطاع: 1382 شهيدًا، وسط القطاع: 347 شهيدًا، جنوب القطاع: 377 شهيدًا.