سد النهضة: خبير يحذر مصر والسودان من كارثة مائية

رام الله - دنيا الوطنحذر الخبير الدولي في الموارد المائية، الدكتور خالد أبو زيد، من أن إدارة إثيوبيا لسد النهضة بشكل منفرد دون اتفاق ملزم مع مصر والسودان قد يهدد تدفق المياه ويؤثر على توقيت توزيعها.وأشار أبو زيد، المدير الإقليمي لمنظمة "سيداري"، إلى أن التحكم الأحادي للسد يزيد من صعوبة إدارة السدود في السودان ومصر، وقد يؤدي إلى سيناريوهات خطيرة مثل جفاف الخزانات أو فيضانات مفاجئة، مع خسائر مائية سنوية تصل إلى نحو 5 مليارات متر مكعب بسبب التبخر والتسرب من البحيرة خلف السد.ويعد سد النهضة الإثيوبي أكبر مشروع هيدروكهربائي في أفريقيا، ويبلغ إنتاجه نحو 5,150 ميغاواط، وقد بدأ بناؤه في 2011 بتكلفة 5 مليارات دولار. واكتمل الملء الخامس للبحيرة في أكتوبر 2024، وتم افتتاح السد رسمياً في سبتمبر 2025، وسط احتفالات رسمية، رغم توترات مع مصر والسودان اللتين تعتمدان بشكل كبير على مياه النيل.وأوضح أبو زيد أن عدم وجود إطار قانوني واضح لتشغيل السد وملء بحيرته يزيد من صعوبة تنسيق إدارة الموارد المائية، ما قد يؤدي إلى مشاكل في التحكم بالفيضانات أو التخزين، ويؤثر على كمية المياه المتاحة للاستخدام الزراعي والتخزين في بحيرة ناصر، خصوصًا في سنوات الجفاف.كما شدد على أن تشغيل السد على مناسيب مرتفعة قد يزيد من الفواقد ويخفض كمية المياه المتاحة لمصر والسودان، محذراً من أن القرارات الأحادية لإثيوبيا قد تعقد إدارة السدود السودانية مثل الروصيرص وسنار، لكونهما أقل قدرة على التعامل مع التغيرات المفاجئة في التصريف.وأكد الخبير أن غياب التنسيق مع دول المصب يمكن أن يؤدي إلى جفاف الخزانات أو فيضانات مفاجئة، مما يعقد التخطيط المائي واتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب.