شؤون فلسطينية

أسطول الصمود: الفرقاطة الإيطالية ستوجه تنبيهاً قبل الوصول إلى "منطقة حرجة" قبالة غزة

رام الله - دنيا الوطن
أعلن أسطول الصمود الدولي، الذي يضم أكثر من 40 قاربا مدنيا ويسعى لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، أن الفرقاطة البحرية الإيطالية المرافقة للأسطول ستصدر قريباً نداءً لاسلكياً يتيح للمشاركين فرصة الإخلاء والعودة إلى البر قبل دخول "منطقة حرجة".

وأوضح الأسطول أن الرحلة تشمل نواباً برلمانيين ومحامين ونشطاء، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على القطاع، مؤكداً أنه لا يعتزم الالتزام بتحذيرات إيطاليا بعدم الاقتراب من الشاطئ.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الدفاع الإيطالية أن البحرية ستنهي مرافقة الأسطول عند بلوغه مسافة 150 ميلاً بحرياً (278 كيلومتراً) من سواحل غزة، بعد أن تم إرسال سفينة إيطالية وأخرى إسبانية لمتابعة الأسطول إثر تعرضه لهجمات بطائرات مسيرة مجهزة بقنابل صوتية ومواد مثيرة للحكة في المياه الدولية قبالة اليونان، دون أي تدخل عسكري.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو إلى احتمال اعتراض قوارب الأسطول في المياه المفتوحة واعتقال بعض النشطاء، ودعاهم إلى تسليم المساعدات في قبرص لتجنب أي مواجهة مع القوات الإسرائيلية، وهو ما رفضه ممثلو الأسطول.

شؤون فلسطينية

منوعات

عربي

