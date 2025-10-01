إيران تؤكد رفضها الاستسلام وسط الضغوط الدولية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، أن بلاده لن تستسلم للضغوط الدولية المفروضة عليها، مشدداً على تمسك طهران بمواجهة التحديات الخارجية حتى آخر نفس. وقال بزشكيان خلال مراسم تكريم أبطال المصارعة الحرة في طهران: "العالم يفرض علينا ضغوطاً ليجبرنا على الاستسلام، لكن الاستسلام ليس في عرفنا". وأضاف أن الإيرانيين بحاجة إلى إدراك كامل لقدراتهم الوطنية، مشيراً إلى أن هذا الوعي يمثل أساس الصمود والاستقلالية.وأشار الرئيس الإيراني إلى أن حكومته تتخذ إجراءات عملية للتعامل مع الضغوط، تشمل تعزيز العلاقات مع دول الجوار وتطوير التعاون الإقليمي، بهدف تخفيف وطأة العقوبات الدولية.وتأتي تصريحات بزشكيان في ظل ضغوط متصاعدة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على طهران بشأن برنامجها النووي. وجاء ذلك بعد فشل محاولات روسية–صينية في مجلس الأمن لتأجيل إعادة فرض العقوبات، ما يمهد لتفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات الأممية تلقائياً.وكانت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) قد طالبت بتمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل للمنشآت النووية الإيرانية واستئناف المفاوضات مع واشنطن، مع تقديم ضمانات إضافية حول مخزون اليورانيوم المخصب، مقابل تمديد مهلة العقوبات. لكن طهران رفضت هذه المطالب ووصفتها بأنها "غير منطقية".وأكدت إيران أن برنامجها النووي سلمي ولن تقدم أي تنازلات تحت الضغط، حتى لو أدى ذلك إلى إعادة فرض العقوبات الدولية.