دولي

إيران تؤكد رفضها الاستسلام وسط الضغوط الدولية

إيران تؤكد رفضها الاستسلام وسط الضغوط الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، أن بلاده لن تستسلم للضغوط الدولية المفروضة عليها، مشدداً على تمسك طهران بمواجهة التحديات الخارجية حتى آخر نفس. وقال بزشكيان خلال مراسم تكريم أبطال المصارعة الحرة في طهران: "العالم يفرض علينا ضغوطاً ليجبرنا على الاستسلام، لكن الاستسلام ليس في عرفنا". وأضاف أن الإيرانيين بحاجة إلى إدراك كامل لقدراتهم الوطنية، مشيراً إلى أن هذا الوعي يمثل أساس الصمود والاستقلالية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن حكومته تتخذ إجراءات عملية للتعامل مع الضغوط، تشمل تعزيز العلاقات مع دول الجوار وتطوير التعاون الإقليمي، بهدف تخفيف وطأة العقوبات الدولية.

وتأتي تصريحات بزشكيان في ظل ضغوط متصاعدة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على طهران بشأن برنامجها النووي. وجاء ذلك بعد فشل محاولات روسية–صينية في مجلس الأمن لتأجيل إعادة فرض العقوبات، ما يمهد لتفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات الأممية تلقائياً.

وكانت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) قد طالبت بتمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل للمنشآت النووية الإيرانية واستئناف المفاوضات مع واشنطن، مع تقديم ضمانات إضافية حول مخزون اليورانيوم المخصب، مقابل تمديد مهلة العقوبات. لكن طهران رفضت هذه المطالب ووصفتها بأنها "غير منطقية".

وأكدت إيران أن برنامجها النووي سلمي ولن تقدم أي تنازلات تحت الضغط، حتى لو أدى ذلك إلى إعادة فرض العقوبات الدولية.

أخبار ذات صلة

إيران تؤكد رفضها الاستسلام وسط الضغوط الدولية

إيران تؤكد رفضها الاستسلام وسط الضغوط الدولية

ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل إهانة للولايات المتحدة

ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل إهانة للولايات المتحدة

الأمم المتحدة تدعو طالبان لإعادة تشغيل الإنترنت بعد انقطاع شامل في أفغانستان

الأمم المتحدة تدعو طالبان لإعادة تشغيل الإنترنت بعد انقطاع شامل في أفغانستان

زلزال قوي يضرب الفلبين

زلزال قوي يضرب الفلبين

رئيس كولومبيا: ترامب شريك في جريمة الإبادة الجماعية بغزة

رئيس كولومبيا: ترامب شريك في جريمة الإبادة الجماعية بغزة

لابيد: مقترح ترامب طُرح قبل عام ونصف وكان كفيلاً بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

لابيد: مقترح ترامب طُرح قبل عام ونصف وكان كفيلاً بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

مظاهرة حاشدة في واشنطن تطالب باعتقال نتنياهو كمجرم حرب

مظاهرة حاشدة في واشنطن تطالب باعتقال نتنياهو كمجرم حرب

وزارة العدل الأميركية تقاضي منظمات مؤيدة للفلسطينيين

وزارة العدل الأميركية تقاضي منظمات مؤيدة للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الرئيس يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

الرئيس يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

الأونروا: تعليم الأطفال يجب أن يكون جزءًا من أي اتفاق لإنهاء حرب غزة

الأونروا: تعليم الأطفال يجب أن يكون جزءًا من أي اتفاق لإنهاء حرب غزة

&quot;الدفاع المدني&quot; بغزة: الاحتلال يكثّف غاراته مع كل حديث عن مبادرة لوقف إطلاق النار

"الدفاع المدني" بغزة: الاحتلال يكثّف غاراته مع كل حديث عن مبادرة لوقف إطلاق النار

وفاة طفلة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة

وفاة طفلة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة

إصابتان برصاص الاحتلال الحي في بلدة الرام

إصابتان برصاص الاحتلال الحي في بلدة الرام

بريطانيا تُطالب سلطات الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة

بريطانيا تُطالب سلطات الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة

&quot;التربية&quot;: تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم والأقساط الجامعية حتى الخميس المقبل

"التربية": تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم والأقساط الجامعية حتى الخميس المقبل

الأمم المتحدة: الوضع في غزة غير مقبول أخلاقياً وسياسياً وقانونياً

الأمم المتحدة: الوضع في غزة غير مقبول أخلاقياً وسياسياً وقانونياً

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

سد النهضة: خبير يحذر مصر والسودان من كارثة مائية

سد النهضة: خبير يحذر مصر والسودان من كارثة مائية

الرئيس اللبناني يرحب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

الرئيس اللبناني يرحب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

رويترز: الإمارات حضت نتنياهو على قبول خطة ترامب في غزة

رويترز: الإمارات حضت نتنياهو على قبول خطة ترامب في غزة

مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان