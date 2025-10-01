دولي

ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل إهانة للولايات المتحدة

ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل إهانة للولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن عدم منح الولايات المتحدة جائزة نوبل للسلام على ما يعتبره "إنجازات إدارته في إنهاء النزاعات"، سيكون بمثابة "إهانة كبرى للبلاد".

وفي خطاب أمام كبار القادة العسكريين بولاية فرجينيا، تساءل ترامب: "هل ستحصلون على جائزة نوبل؟ بالتأكيد لا. سيمنحونها لشخص لم يفعل شيئاً على الإطلاق". وأضاف: "لا أريدها لنفسي، بل أريدها لبلدي، لأنها تستحقها. ما قمنا به لم يحدث من قبل".

الرئيس الأميركي كرر انتقاداته لمنح باراك أوباما الجائزة عام 2009 بعد أشهر قليلة من توليه الرئاسة، معتبراً أن ما حققه هو "أكثر استحقاقاً". كما شدد على أنه نجح في إنهاء "ثماني حروب في ثمانية أشهر"، بينها نزاعات بين الهند وباكستان، أرمينيا وأذربيجان، وإسرائيل وإيران، مؤكداً أن خطته الأخيرة لوقف الحرب في غزة ستضاف إلى هذه القائمة إذا طُبقت.

وفي خطابه، توعد ترامب حركة حماس بـ"مصير قاتم" إن رفضت خطته للسلام في غزة، مؤكداً أن الولايات المتحدة "ستواجه روسيا بقوة لإنهاء حرب أوكرانيا"، وداعياً الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي إلى التعاون للتوصل إلى تسوية.

كما استعرض ترامب ما وصفه بإنجازاته العسكرية، قائلاً إنه "أعاد بناء الجيش الأميركي"، وأعلن عن خطط لإنتاج مقاتلة من الجيل السادس، مؤكداً أن الولايات المتحدة "تتفوق على الصين وروسيا في جميع المجالات، خصوصاً في الغواصات".

لكن في المقابل، استبعد خبراء ومؤرخون في أوسلو، حيث مقر لجنة نوبل، إمكانية منحه الجائزة هذا العام. وقال المؤرخ النرويجي إيفيند ستينرسن لوكالة فرانس برس: "الأمر غير قابل للتصور إطلاقاً". كما شددت اللجنة النرويجية على أن الضغوط الإعلامية أو الحملات السياسية "لن تؤثر على قراراتها".

أخبار ذات صلة

إيران تؤكد رفضها الاستسلام وسط الضغوط الدولية

إيران تؤكد رفضها الاستسلام وسط الضغوط الدولية

ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل إهانة للولايات المتحدة

ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل إهانة للولايات المتحدة

الأمم المتحدة تدعو طالبان لإعادة تشغيل الإنترنت بعد انقطاع شامل في أفغانستان

الأمم المتحدة تدعو طالبان لإعادة تشغيل الإنترنت بعد انقطاع شامل في أفغانستان

زلزال قوي يضرب الفلبين

زلزال قوي يضرب الفلبين

رئيس كولومبيا: ترامب شريك في جريمة الإبادة الجماعية بغزة

رئيس كولومبيا: ترامب شريك في جريمة الإبادة الجماعية بغزة

لابيد: مقترح ترامب طُرح قبل عام ونصف وكان كفيلاً بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

لابيد: مقترح ترامب طُرح قبل عام ونصف وكان كفيلاً بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

مظاهرة حاشدة في واشنطن تطالب باعتقال نتنياهو كمجرم حرب

مظاهرة حاشدة في واشنطن تطالب باعتقال نتنياهو كمجرم حرب

وزارة العدل الأميركية تقاضي منظمات مؤيدة للفلسطينيين

وزارة العدل الأميركية تقاضي منظمات مؤيدة للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الرئيس يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

الرئيس يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

الأونروا: تعليم الأطفال يجب أن يكون جزءًا من أي اتفاق لإنهاء حرب غزة

الأونروا: تعليم الأطفال يجب أن يكون جزءًا من أي اتفاق لإنهاء حرب غزة

&quot;الدفاع المدني&quot; بغزة: الاحتلال يكثّف غاراته مع كل حديث عن مبادرة لوقف إطلاق النار

"الدفاع المدني" بغزة: الاحتلال يكثّف غاراته مع كل حديث عن مبادرة لوقف إطلاق النار

إصابتان برصاص الاحتلال الحي في بلدة الرام

إصابتان برصاص الاحتلال الحي في بلدة الرام

بريطانيا تُطالب سلطات الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة

بريطانيا تُطالب سلطات الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة

&quot;التربية&quot;: تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم والأقساط الجامعية حتى الخميس المقبل

"التربية": تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم والأقساط الجامعية حتى الخميس المقبل

الأمم المتحدة: الوضع في غزة غير مقبول أخلاقياً وسياسياً وقانونياً

الأمم المتحدة: الوضع في غزة غير مقبول أخلاقياً وسياسياً وقانونياً

غزة: 453 شهيداً بينهم 150 طفلاً نتيجة المجاعة وسوء التغذية

غزة: 453 شهيداً بينهم 150 طفلاً نتيجة المجاعة وسوء التغذية

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

الرئيس اللبناني يرحب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

الرئيس اللبناني يرحب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

رويترز: الإمارات حضت نتنياهو على قبول خطة ترامب في غزة

رويترز: الإمارات حضت نتنياهو على قبول خطة ترامب في غزة

مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

توقف الطيران في مطار بن غوريون جراء صاروخ من اليمن

توقف الطيران في مطار بن غوريون جراء صاروخ من اليمن