ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل إهانة للولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن عدم منح الولايات المتحدة جائزة نوبل للسلام على ما يعتبره "إنجازات إدارته في إنهاء النزاعات"، سيكون بمثابة "إهانة كبرى للبلاد".وفي خطاب أمام كبار القادة العسكريين بولاية فرجينيا، تساءل ترامب: "هل ستحصلون على جائزة نوبل؟ بالتأكيد لا. سيمنحونها لشخص لم يفعل شيئاً على الإطلاق". وأضاف: "لا أريدها لنفسي، بل أريدها لبلدي، لأنها تستحقها. ما قمنا به لم يحدث من قبل".الرئيس الأميركي كرر انتقاداته لمنح باراك أوباما الجائزة عام 2009 بعد أشهر قليلة من توليه الرئاسة، معتبراً أن ما حققه هو "أكثر استحقاقاً". كما شدد على أنه نجح في إنهاء "ثماني حروب في ثمانية أشهر"، بينها نزاعات بين الهند وباكستان، أرمينيا وأذربيجان، وإسرائيل وإيران، مؤكداً أن خطته الأخيرة لوقف الحرب في غزة ستضاف إلى هذه القائمة إذا طُبقت.وفي خطابه، توعد ترامب حركة حماس بـ"مصير قاتم" إن رفضت خطته للسلام في غزة، مؤكداً أن الولايات المتحدة "ستواجه روسيا بقوة لإنهاء حرب أوكرانيا"، وداعياً الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي إلى التعاون للتوصل إلى تسوية.كما استعرض ترامب ما وصفه بإنجازاته العسكرية، قائلاً إنه "أعاد بناء الجيش الأميركي"، وأعلن عن خطط لإنتاج مقاتلة من الجيل السادس، مؤكداً أن الولايات المتحدة "تتفوق على الصين وروسيا في جميع المجالات، خصوصاً في الغواصات".لكن في المقابل، استبعد خبراء ومؤرخون في أوسلو، حيث مقر لجنة نوبل، إمكانية منحه الجائزة هذا العام. وقال المؤرخ النرويجي إيفيند ستينرسن لوكالة فرانس برس: "الأمر غير قابل للتصور إطلاقاً". كما شددت اللجنة النرويجية على أن الضغوط الإعلامية أو الحملات السياسية "لن تؤثر على قراراتها".