فرنسا: لم يعد لحماس أي مبرر لرفض خطة إنهاء حرب غزة

رام الله - دنيا الوطناعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، أن حركة حماس لم يعد لديها ما يبرر رفض المقترح المطروح لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشدداً على أنها باتت "معزولة تماماً وخسرت الكثير من أوراقها".وقال بارو، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، إن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر قراراً يؤيد قيام دولة فلسطينية مستقبلية من دون مشاركة حماس "دليل واضح على عزلة الحركة"، مضيفاً أن "الوقت حان لأن تكون واقعية وتغتنم الفرصة لنزع سلاحها والرحيل إلى المنفى".جاءت تصريحاته غداة كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة سلام خاصة بغزة، حظيت بتأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتتضمن وقف الحرب مقابل نزع سلاح القطاع وإنشاء هيئة فلسطينية تضم خبراء دوليين لتولي الإدارة، من دون دور لحماس.بارو أشار إلى أن باريس تنسق مع واشنطن من أجل دفع الأطراف المعنية إلى استثمار هذه الفرصة، لافتاً إلى أن المبادئ الواردة في الخطة الأميركية تتقاطع مع ما طرحته فرنسا والسعودية في مبادرات سابقة. وأكد أنه سيتوجه الأربعاء إلى السعودية للقاء وزراء خارجية عرب بهدف "توحيد الجهود لصياغة رؤية مشتركة للسلام والاستقرار في المنطقة".في المقابل، أعلنت حماس على لسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران أنها "منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات" شرط عدم التخلي عن ثوابتها الوطنية. كما كشف مسؤول فلسطيني أن الحركة بدأت بالفعل مشاورات داخلية مع قياداتها والفصائل لبحث الخطة الأميركية، على أن تقدم رداً خلال أيام.من جانبه، منح الرئيس الأميركي حماس مهلة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام للرد، ملوحاً بـ"مصير قاتم" في حال الرفض، فيما أكد أن دولاً عربية عدة أبدت تأييدها للخطة وأسهم بعضها في إعدادها.وتتألف الخطة من 20 بنداً أبرزها: وقف فوري للعمليات العسكرية، نزع السلاح من غزة، وإدارة القطاع عبر لجنة فلسطينية مدعومة بخبراء دوليين، على أن تحظى بغطاء عربي وأوروبي لضمان التنفيذ.