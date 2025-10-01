دولي

الأمم المتحدة تدعو طالبان لإعادة تشغيل الإنترنت بعد انقطاع شامل في أفغانستان

رام الله - دنيا الوطن
باتت أفغانستان شبه معزولة عن العالم الخارجي بعد أن قطعت حركة طالبان خدمات الإنترنت والاتصالات لليوم الثاني على التوالي، في خطوة أثارت تحذيرات دولية من تداعياتها الإنسانية والاقتصادية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، في بيان أمس الثلاثاء، إن الانقطاع "جعل البلاد مقطوعة بشكل شبه كامل عن العالم، ما قد يلحق أضرارا كبيرة بالشعب الأفغاني، من خلال تهديد الاستقرار الاقتصادي ومفاقمة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". وأضافت أن هذا الإجراء يشكّل "قيدا إضافيا على الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير".

وبحسب منظمة "نتبلوكس" المختصة بمراقبة الإنترنت، تراجع الاتصال الوطني في البلاد إلى أقل من 1% من مستوياته الطبيعية منذ ليل الاثنين، ما أدى إلى شلل كامل في خدمات الهاتف المحمول، والاتصالات الإلكترونية، والتسوق عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية. كما أصبح من المتعذّر على المغتربين إرسال التحويلات المالية إلى عائلاتهم، فيما ألغيت الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى كابل.

مواطنون في العاصمة الأفغانية شبّهوا الوضع بـ"العيش في الظلام". وقال نجيب الله، صاحب متجر يبلغ من العمر 42 عاما، إن "أعمالنا تعتمد على الهاتف والإنترنت.. السوق في حالة شلل والجميع في منازلهم".

مصدر حكومي أفغاني أوضح أن الانقطاع سيستمر "حتى إشعار آخر"، مشيرا إلى أن الخدمة ستتوقف تدريجيا عن آلاف أبراج الاتصالات في مختلف الولايات. وفي وقت سابق، أعلنت سلطات طالبان في ولاية بلخ شمالي البلاد حظر الإنترنت عبر الألياف الضوئية "بأمر من القائد الأعلى هبة الله أخوندزاده"، مبررة ذلك بمكافحة "الرذيلة".

يشار إلى أن شبكة الألياف الضوئية في أفغانستان، الممتدة على نحو 9350 كيلومترا منذ مطلع الألفية الثالثة، كانت تعد مشروعا استراتيجيا لربط البلاد بالعالم الخارجي وتقليل معدلات الفقر.

ومنذ سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس/آب 2021، فرضت الحركة سلسلة من القيود الصارمة، خصوصا على النساء، شملت منعهن من التعليم والعمل في العديد من القطاعات، وإغلاق الحدائق وصالات الرياضة أمامهن، ومنع الفرق الرياضية النسائية من المشاركة في المسابقات الدولية.

الانقطاع الحالي للاتصالات، وفق مراقبين، يمثل تصعيدا جديدا في سياسة طالبان الرامية إلى فرض سيطرة كاملة على المجتمع، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة.

