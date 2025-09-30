شؤون فلسطينية

مصادر: حماس تميل إلى قبول خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

مصادر: حماس تميل إلى قبول خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر مطلعة أن حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى باتت أقرب إلى القبول بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عامين، في وقت يترقب فيه الوسطاء القطريون والمصريون رداً رسمياً خلال الأيام المقبلة.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصدر أن الحركة قد تقدم ردها بحلول الأربعاء، بينما أوضح مسؤول فلسطيني لـ"سكاي نيوز عربية" أن حماس طلبت إيضاحات بشأن ضمانات عدم استئناف القتال بعد تسليم الرهائن الإسرائيليين، والجداول الزمنية للانسحاب الإسرائيلي من القطاع، إضافة إلى ضمانات بعدم استهداف قادة الحركة في الخارج.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح حماس مهلة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام لاتخاذ موقف، قائلاً: "إذا لم تستجب حماس للخطة فستكون النهاية غير سعيدة، نحن نريد رهائننا ونريد سلوكاً جيداً من حماس. الأمر بسيط: نسعى إلى السلام في الشرق الأوسط".

الخطة التي أعلنها ترامب إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض تتألف من 20 بنداً، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار، الإفراج المتبادل عن الأسرى والرهائن، إدخال مساعدات إنسانية دون قيود، ونقل إدارة غزة إلى سلطة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين تحت إشراف "مجلس سلام دولي" يرأسه ترامب ويضم شخصيات دولية مثل توني بلير.

السلطة الفلسطينية، من جانبها، رحبت بالخطة عبر بيان رسمي، مؤكدة استعدادها لتحمل المسؤوليات في الضفة وغزة، ومجددة تمسكها بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية غير مسلحة.

في المقابل، لوّح مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون بأن تل أبيب ستلجأ إلى الخيار العسكري إذا رفضت حماس المقترح، قائلاً: "إسرائيل ستنجز المهمة بالطريقة السهلة أو الصعبة".

ويأتي هذا التطور بعد أكثر من عامين من القتال الذي اندلع في أكتوبر 2023، وأسفر عن عشرات آلاف الضحايا الفلسطينيين، ودمار واسع في البنية التحتية للقطاع المحاصر.

