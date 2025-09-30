زلزال قوي يضرب الفلبين

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة فيساياس الشرقية وسط الفلبين، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي.وأوضح مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ أنه لا يوجد خطر لحدوث موجات مد عاتية (تسونامي) عقب الزلزال، الذي وقع على عمق ضحل يقدّر بنحو 11 كيلومتراً.السلطات الفلبينية أكدت عدم تسجيل ضحايا أو أضرار كبرى حتى الآن، لكنها أعلنت أن فرق الطوارئ باشرت تفقد المباني والبنية التحتية في مدينة سيبو والمناطق المجاورة للتأكد من سلامتها.وشهدت مدينة سيبو توقفاً مفاجئاً لأحد عروض ملكة الجمال بعدما اهتزت قاعة العرض بقوة، وفق مقاطع مصوّرة تداولتها وسائل إعلام محلية.من جانبها، حذرت هيئة الزلازل الفلبينية من احتمال وقوع هزات ارتدادية خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى توخي الحذر والبقاء في حالة استعداد.وتقع الفلبين ضمن ما يعرف بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو منطقة نشطة زلزالياً وبركانياً تشهد هزات متكررة، معظمها ضعيف وغير محسوس، إلا أن بعضها يكون شديد القوة ومفاجئاً.