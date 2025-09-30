شؤون فلسطينية

وثيقة بريطانية تكشف عن ملياردير مصري ضمن الهيئة الانتقالية الحاكمة لغزة بعد الحرب

وثيقة بريطانية تكشف عن ملياردير مصري ضمن الهيئة الانتقالية الحاكمة لغزة بعد الحرب
رام الله - دنيا الوطن
 كشفت وثيقة سرية بريطانية عن تشكيل هيئة انتقالية حاكمة لقطاع غزة باسم "غزة الدولية للسلطة الانتقالية"، تُعنى بالإشراف السياسي والقانوني للقطاع بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد انتهاء الحرب الدائرة حالياً منذ أكتوبر 2023.

ووفق الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية، وأعدتها فرقة عمل بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، تتراوح عدد أعضاء الهيئة بين 7 و10 أشخاص، بينهم الملياردير المصري نجيب ساويرس، المعروف بخبرته في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

كما تضمنت أسماء دولية أخرى مثل مارك روان، مدير شركة أبولو جلوبال مانجمنت، وأرييه لايتستون من معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام، وديفيد فريدمان، مستشار سابق للسفير الأمريكي الأول في إسرائيل. وتشمل الهيئة أيضًا ممثلاً فلسطينياً مؤهلاً من رجال الأعمال أو الأمن (يفضل أن يكون من قطاع غزة)، وموظفاً رفيعاً في الأمم المتحدة مثل سيغريد كاغ، بالإضافة إلى شخصيات دولية لضمان "الشرعية والمصداقية".

وتنص الوثيقة على شراكات عامة-خاصة لإدارة المشاريع، ووحدة لحفظ حقوق الملكية لمن يغادر القطاع طواعية، لكنها تثير انتقادات فلسطينية حول تهميش السلطة الفلسطينية ومنح صلاحيات واسعة لتوني بلير في إدارة الأمن وإعادة الإعمار.

يأتي ذلك بالتزامن مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، التي تضم 20 نقطة رئيسية تهدف إلى إعادة الإعمار وتحويل القطاع إلى ما يُعرف بـ"غزة الجديدة"، تحت إشراف دولي يقوده ترامب شخصياً.

وتشمل الخطة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن 250 فلسطينياً محكوماً بالمؤبد و1700 آخرين، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وفتح معابر مثل رفح لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وتؤكد الخطة على عدم السماح بضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين قسرياً، مع إنشاء منطقة حرة سياحية وتنموية في غزة لجذب الاستثمارات، وتعزيز حل الدولتين وتوحيد غزة مع الضفة الغربية، بهدف تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

