الأونروا: تعليم الأطفال يجب أن يكون جزءًا من أي اتفاق لإنهاء حرب غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يكون تعليم الأطفال في غزة "جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب" الإسرائيلية في القطاع.

وقال في بيان على منصة "إكس": "يجب أن يكون تعليم الأطفال جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، يجب أن تقدم الخطة المقترحة بعض الأمل لأكثر من 660 ألف طفل محرومين من التعليم للسنة الثالثة".

وأضاف: "يجب أن تكون إعادتهم إلى التعلم أولوية جماعية لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين".

وأكد أنه "بفضل العاملين المميزين في صفوفها، تمتلك الأونروا الخبرة والبنية التحتية والمعرفة اللازمة لدعم العودة التدريجية إلى التعليم الرسمي للأطفال في القطاع الذي مزقته الحرب في حال الوصول إلى وقف إطلاق النار".

وبيّن لازاريني أنه "قبل الحرب، كانت الأونروا تقدم التعليم في مدارسها -مدارس الأمم المتحدة- لأكثر من 300 ألف طفل وطفلة".

ودعا الدول الأعضاء إلى دعم الأونروا في حماية ولايتها وعملها "حتى تتمكن من مواصلة إحداث فرق ملموس في حياة ومستقبل الأطفال الفلسطينيين".

وشدد على أنه "من دون التعليم، يواجه الأطفال خطر الوقوع فريسة للاستغلال أو التطرف".

وختم بيانه بتجديد التأكيد على ضرورة "وقف إطلاق النار الآن".

