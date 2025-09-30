عربي

الحوثيون يعلنون إنهاء الهدنة مع الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنها ستستهدف شركات نفط أميركية كبرى، بينها إكسون موبيل وشيفرون، في تصعيد جديد على خلفية النزاع المستمر بالمنطقة.

وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، الذي يعمل كحلقة وصل بين الحوثيين وشركات النقل البحري، إن الجماعة أدرجت 13 شركة أميركية وتسعة أشخاص وسفينتين على قائمة عقوبات، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ويأتي الإعلان على الرغم من الهدنة السابقة التي تم التوصل إليها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار، والتي نصّت على عدم استهداف السفن المرتبطة بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة بداية سبتمبر/أيلول جولة جديدة من العقوبات على الحوثيين، ووصفت إدارة ترامب هذه الإجراءات بأنها الأكبر من نوعها ضد الحركة المدعومة من إيران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت 32 فردًا وكيانًا وأربع سفن، في محاولة لتعطيل شبكات جمع الأموال والتهريب والهجمات الحوثية. كما شملت الإجراءات شركات صينية ساعدت في نقل مكونات عسكرية، وشركات شحن تنقل سلعًا ذات استخدام مزدوج، إضافة إلى مهربي النفط والشركات المرتبطة بالحوثيين.

ويُذكر أن الولايات المتحدة اتهمت الحوثيين منذ أواخر 2023 بعرقلة التجارة العالمية عبر مئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر، بينما تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين في أعقاب الحرب على غزة.

