(فتح): نرحب بالجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف الحرب على غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح) ترحيبها بالجهود الإقليمية والدولية بما فيها جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب الساعية إلى "وقف الحرب وحقن دماء الأبرياء، وصولاً إلى تحقيق السلام في المنطقة على أساس الشرعية الدولية".وقالت حركة فتح في بيان صادر عنها: "نؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، ووضع آليات دولية تحمي شعبنا، وتوقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، وتفرج عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل، وتوحيد الأرض والمؤسسات الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين، لتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة وفق الشرعية الدولية".وأشارت الحركة، إلى دعمها والتزامها الكامل بتنفيذ التعهدات التي أعلنها الرئيس محمود عباس أمام المؤتمر الدولي في نيويورك باستكمال برنامج الإصلاحات الفلسطينية، بما يشمل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، والتزام جميع المرشحين للانتخابات بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ نظام واحد، وقانون واحد، وقوات أمن فلسطينية شرعية واحدة.وثمنت فتح "جهود الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم لوقف مأساة شعبنا، مؤكدة أهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق الهدف المنشود بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال".